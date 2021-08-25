Украинцы в самолете спели гимн в честь Дня Независимости (видео)

Вчера, 24 августа, Украина отмечала 30-ю годовщину Дня Независимости. При этом отмечали праздник даже те, кто летел на отдых. Пассажиры самолета, который направлялся в Египет, спели гимн прямо на борту.

Об этом сообщает " 24 канал ".

Самолет с украинцами летел со Львова в Египет 24 августа. По словам очевидцев, пилот в этот день здоровался с пассажирами лозунгом "Слава Украине".

После этого пассажиры решили спеть гимн Украины. Один из пассажиров записал все на видео.

Украинцы в День Независимости спели гимн Украины в самолете (видео: 24tv.ua)