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Украинцы в самолете спели гимн в честь Дня Независимости (видео)

Новина українською →
Среда 25 августа 2021 22:51
Украинцы в самолете спели гимн в честь Дня Независимости (видео) Фото: украинцы в День Независимости спели гимн Украины в самолете (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Вчера, 24 августа, Украина отмечала 30-ю годовщину Дня Независимости. При этом отмечали праздник даже те, кто летел на отдых. Пассажиры самолета, который направлялся в Египет, спели гимн прямо на борту.

Об этом сообщает "24 канал".

Самолет с украинцами летел со Львова в Египет 24 августа. По словам очевидцев, пилот в этот день здоровался с пассажирами лозунгом "Слава Украине".

После этого пассажиры решили спеть гимн Украины. Один из пассажиров записал все на видео.

Украинцы в День Независимости спели гимн Украины в самолете (видео: 24tv.ua)

Напомним, ко Дню Независимости гимн Украины исполнили актеры театра Франко на острове Хортица. Они спели его малоизвестную версию - казацкий вариант.

По мнению авторов идеи, именно это место украинской силы идеально подходит для исполнения казацкого гимна.

Мы также писали о том, что на концерте ко Дню Независимости "воскресили" Кузьму Скрябина. Любимец миллионов украинцев "пел" вместе с музыкантами своей группы "Скрябин" песню "Люди, як кораблі". Это стало для зрителей настоящим сюрпризом. Многие начали подпевать.

Отметим, что Андрею Кузьменко 17 августа исполнилось бы 53 года. Он погиб 2 февраля 2015 года в автомобильной аварии возле села Лозоватка Днепропетровской области. Автомобиль артиста столкнулся с молоковозом. От тяжелых травм он скончался на месте.

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