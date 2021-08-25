Українці в літаку заспівали гімн на честь Дня Незалежності (відео)

Вчора, 24 серпня, Україна відзначала 30-ту річницю Дня Незалежності. При цьому відзначали свято навіть ті, хто летів на відпочинок. Пасажири літака, який прямував до Єгипту, заспівали гімн прямо на борту.

Про це повідомляє " 24 канал ".

Літак з українцями летів зі Львова до Єгипту 24 серпня. За словами очевидців, пілот в цей день вітався з пасажирами гаслом "Слава Україні".

Після цього пасажири вирішили заспівати гімн України. Один з пасажирів записав все на відео.

Українці в День Незалежності заспівали гімн України в літаку (відео: 24tv.ua)