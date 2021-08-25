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Українці в літаку заспівали гімн на честь Дня Незалежності (відео)

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Середа 25 серпня 2021 22:51
Українці в літаку заспівали гімн на честь Дня Незалежності (відео) Фото: українці в День Незалежності заспівали гімн України в літаку (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 24 серпня, Україна відзначала 30-ту річницю Дня Незалежності. При цьому відзначали свято навіть ті, хто летів на відпочинок. Пасажири літака, який прямував до Єгипту, заспівали гімн прямо на борту.

Про це повідомляє "24 канал".

Літак з українцями летів зі Львова до Єгипту 24 серпня. За словами очевидців, пілот в цей день вітався з пасажирами гаслом "Слава Україні".

Після цього пасажири вирішили заспівати гімн України. Один з пасажирів записав все на відео.

Українці в День Незалежності заспівали гімн України в літаку (відео: 24tv.ua)

Нагадаємо, до Дня Незалежності гімн України виконали актори театру Франка на острові Хортиця. Вони заспівали його маловідому версію - козацький варіант.

На думку авторів ідеї, саме це місце української сили ідеально підходить для виконання козацького гімну.

Ми також писали про те, що на концерті до Дня Незалежності "воскресили" Кузьму Скрябіна. Улюбленець мільйонів українців "співав" разом з музикантами свого гурту "Скрябін" пісню "Люди, як кораблі". Це стало для глядачів справжнім сюрпризом. Багато хто почав підспівувати.

Зазначимо, що Андрію Кузьменку 17 серпня виповнилося б 53 роки. Він загинув 2 лютого 2015 року в автомобільній аварії біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Автомобіль артиста зіткнувся з молоковозом. Від важких травм він помер на місці.

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