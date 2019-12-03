Украинцы и русские - одно и тоже: в парижской школе разгорелся скандал

В одной из парижских школ учительница итальянского языка назвала украинцев и русских одним народом. Об этом рассказала украинская писательница Ирэна Карпа на своей странице в Facebook.

По ее словам, ее восьмилетняя дочь вышла заплаканная со школы и спросила у мамы, как по-русски сказать: "Добро пожаловать в Россию". Ирэна сильно удивилась вопросом дочери, и тогда та ей объяснила, что учительница итальянского языка снимает детей в фильме о глобальном потеплении.

При этом всех детей определили по разным группам. В группу "Американцы" уже набрали много детей, хотя они не были настоящими американцами. Дочь Карпы Кайя попыталась объяснить учительнице, что она украинка, но женщина заявила, что это одно и тоже и определила ее в группу "Русские".

Ирэна Карпа с деьми (фото: facebook.com/ChorniVivtsi)

Учительница отметила, что если Кае эта группа не нравится, то она может не принимать участие в съемках фильма. Ирэну Карпу очень возмутила позиция итальянки, которая не знает географию и историю.

Карпа заявила, что собирается пойти к директору школы и рассказать об этом инциденте. При этом она отметила, что ее полностью поддерживает ее французский муж, который также пойдет с ней в школу. Кроме того, он предложил распечатать учительнице материал о войне на Донбассе и Голодоморе.

Напомним, что количество учеников с обучением на украинском языке в оккупированном Крыму уменьшилось в 150 раз или на 87%.

Ранее сообщалось о том, что посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто недоволен тем, что на Закарпатье венгерским детям слишком много преподают украинский язык.