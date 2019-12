Посол Венгрии пожаловался на украинский язык на Закарпатье: слишком много

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто пожаловался на украинский язык (фото: коллаж РБК-Украина)

Посол Венгрии в Украине недоволен тем, что на Закарпатье венгерским детям много преподают украинский язык

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто заявил, что венгерских детей заставляют слишком много учить украинский язык. Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком".

Дипломат отметил, что украинские власти настаивают на том, что венгры и другие национальные меньшинства очень плохо говорят на государственном языке Украины. При этом он заявил, что в школах у детей с 5 до 11 класс большинство предметов преподаются на украинском языке.

Но венгерская сторона хочет, чтобы дети изучали предметы на своем родном венгерском языке, потому что именно на нем ученики могут лучше всего усвоить материал. При этом украинский язык бы преподавался пять раз в неделю.

По словам дипломата, при таком подходе дети бы знали украинский язык не хуже, чем сейчас.

Ийдярто также заявил, что у него есть опасения, что смешанная система обучения, которую предлагают ввести, приведет к тому, что дети не будут толком знать ни венгерский, ни украинский язык.

Сам же дипломат рассказал, что ему трудно дается украинский язык, потому что "есть путаница с русским".

