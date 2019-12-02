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Количество учеников с обучением на украинском в Крыму уменьшилось в 150 раз

Новости » Общество     02.12.2019 - 21:32
Количество учеников с обучением на украинском в Крыму уменьшилось в 150 раз
Иллюстративное фото (УНИАН)

Количество украиноязычных школ уменьшилось на 87%

После оккупации Крыма количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилась в 150 раз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Постоянного представительства Украины при Отделении ООН в Женеве.

Отмечается, что формально на оккупированом полуострове осталась только одна школа с украинским языком обучения.

По словам сотрудника представительства, до оккупации в Крыма и Севастополя функционировало 660 школ. Все дети изучали украинский язык, почти 13 тысяч обучались на украинском, более 2 тысяч - на крымскотатарском языке.

"С 2014 года, когда Россия использовала так называемую "защиту русскоязычного населения" в качестве фальшивого предлога для оккупации, количество украинских школ в Крыму сократилось на 87%. В 150 раз, в 150 раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учатся на украинском языке. Формально осталась лишь одна такая школа", - сказал сотрудник представительства.

РБК-Украина писало, что в школах оккупированного Севастополя (Крым) с начала учебного года вернули изучения украинского языка.

Напомним, что постоянный представитель президента Украины в анексованому Крыму Антон Кориневич сообщил, что на сегодняшний день на украинском языке обучается 250 детей.

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