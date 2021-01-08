ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Эпицентр" нашел способ работать в локдаун: как это происходит

Киев, Пятница 08 января 2021 13:33
"Эпицентр" нашел способ работать в локдаун: как это происходит
"Эпицентр" работает в карантин (фото: facebook.com.epicentrkua)
Автор: Людмила Жукова

Строительный супермаркет "Эпицентр" нашел способ работать и в новый карантин с 8 по 24 января. Сейчас он полностью открыт для покупателей. Работники супермаркета на входе предупреждают, что товары, которые не внесены в список первой необходимости, нужно будет оформить через онлайн-заказ. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходит&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходитЭпицентр нашел лазейку, как работать в локдаун (фото: РБК-Украина)

Получается, что разрешенные для продажи товары вы можете приобрести как обычно - просто оплатив на кассе. Остальной ассортимент можно выбрать в зале, сложить в тележку, через работников зала оформить как онлайн заказ, оплатить и забрать товар.

&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходит&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходит

"Эпицентр" работает в локдаун (фото: РБК-Украина)

В сети украинцы высказались, что думают по этому поводу.

  • А разве это справедливо?
  • Молодцы, с любой ситуации можно найти выход.
  • Рынки и торговые площади ТРЦ закрылись. Почему работает Эпицентр? Опять!?
  • Дело не в этом, а в том что ограничения либо одни для всех, либо никаких ограничений.

Наш корреспондент побывал в "Эпицентре" на Братиславской в Киеве и рассказал, что там происходит.

"Открыт только центральный проход, в котором продаются продукты, разрешенные к продаже. Все ряды со стройматериалами закрыты ленточками и написано, что можете купить только онлайн", - рассказал корреспондент.

&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходит&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходит&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходит&quot;Эпицентр&quot; нашел способ работать в локдаун: как это происходит

"Эпицентр" работает во время локдауна (фото: РБК-Украина)

Как мы ранее писали, в украинских супермаркетах оградили "запрещенку".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Эпицентр

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь