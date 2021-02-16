Украинцы раскрыли стоимость проживания в США: сколько денег брать и на чем сэкономить

Для переезда в США рекомендуют обязательно иметь стартовый денежный запас, сумма которого в первые месяцы проживания покроет стоимость жилья, питания, коммуналки, транспорта, страхования и прочее. При этом цена вопроса также зависит от того, в мегаполисе или небольшом городке вы собрались жить и искать работу.

Отмечается, что в мегаполисах - действительно много возможностей на рынке труда, зато и расходы тоже растут в разы. А вот в городах поменьше - потребительская корзина и аренда жилья значительно дешевле, однако работу найти труднее.

Какую сумму нужно иметь

По словам украинцев Ларисы и Руслана Долянски, в Штаты они привезли с собой почти 7 тысяч долларов на двоих, и деньги разошлись за 4 месяца. Супруги несколько лет жили в Каламазу (Мичиган), городе с 200-тысячным населением.

"Расходы: 600 - за однокомнатное жилье, еда - около 300 в месяц, еще 100 на бензин. Это для одолженной друзьями машины, за само авто не платили. Еще где-то 75 - за телефон. Медицинское страхование - 180... Когда начался отопительный сезон - еще минус сотня ежемесячно, а зима там тянется почти так же долго, как в Украине. Ну, и еще 50-70 долларов на разные мелкие расходы", - рассказали они.

Затем пара переехала в Бостон, где Руслан получил работу.

"Наше первое жилье стоило 2100 в месяц, это еще считалось "по-божески", ведь Бостон - официально один из самых дорогих городов в США. Поэтому работать теперь пришлось обоим", - говорят украинцы.

Степан Рожко рассказал, что в Нью-Йорке на маленькую семью надо 4000-4500 в месяц - это такой минимум, чтобы прожить. К этому нужно добавить кредиты, также за авто, если купленное, а не в кредит. А еще - оплата какого-либо кружка для ребенка. Так и набегает дополнительно 1500-2000 долларов.

"Хотя знакомый говорит, что не представляет, как оно можно - жить на 5000. Потому что его расходы составляют 10 000-12 000", - добавил Степан.

Андрей Антонив: "В Милуоки, Висконсин: аренда двухкомнатных квартиры - 800 с гаком, еда - 190 в неделю, коммунальные услуги - 130-150, телефон, бензин - 400, страховка - 200. Всего - 1700-1900 в месяц".

Ульяна Марчук: "Феарфилд, Коннектикут: аренда квартиры - от 1500, коммуналка - 150-250, питание - 800, бензин - 200, страховка - 500. Всего 3000-3500 в месяц минимум".

Алина Миропольски: "Сумма очень зависит от планов и потребностей в первое время. Но старайтесь везти не менее 5000, чаще всего новоприбывшим нужно будет за жилье заплатить заранее за 2-3 месяца. Главный источник расходов - жилье, оно и влияет на основной размер ежемесячного бюджета. Цены на жилье по всей стране смотрите здесь: www.zillow.com".

Oксана Илько: "2,5 года назад приехали в Иллинойс на ПМЖ с двумя детьми. Сразу заплатили 1000 за аренду жилья, плюс 50 примерно за свет, телефоны в кредит -120, Интернет - 40. На еду уходило 500. Б/у авто купили у украинцев за наличные - 2300, потом еще 700 вложили в ремонт, потому что нам подсунули хлам, воспользовавшись доверчивостью новоприбывших. Страховка на машину односторонняя была, где-то 80. Учтите, что квартиры сдают без мебели, поэтому надо все же купить.

На одного человека расходы посчитать трудно, потому что каждый имеет разные потребности. Но нам было немного легче, потому что в Украине продали квартиру, машину. Тем не менее запас денег быстро уменьшался, несмотря на то, что мы оба работали. К тому же, мы пытались жить не как заробитчане, а как нормальные граждане - детей отдали на танцы учиться, в украинскую школу, ездили на экскурсии и аттракционы. То есть деньги тратились быстрее, чем зарабатывались".

Надежда Биленко: "Живем в пригороде Чикаго, Ривер Гров, имеем двоих детей. Работает сейчас только муж, поэтому живем экономно. Итак, 1100 платим за двухкомнатные апартаменты (съемная квартира), 80 - телефонная связь, 150 - бензин, 200 - страховка здоровья и авто, 35 - свет. Почти 800 - еда и другие расходы".

Оксана Трабзон: "Живем в Иллинойсе семьей из 4 человек. Рент - 1200, еда - примерно 1000".

На чем можно сэкономить

Александр Русаков из Огайо: "На мебели! Совсем необязательно покупать новые. Даже из дешевых магазинов, это все равно - 1000-1500 только так вылетают. Меня научили сотрудники-китайцы, только надо перед тем договориться с кем-то, кто имеет грузовик с кузовом. На нем катаетесь по богатых участкам, где люди оставляют для мусорщиков, чтобы забрали, очень часто - хорошие кровати, столы, кресла, комоды и тому подобное. Потому что они хозяевам уже надоели, или где-то немножко поцарапанные. Некоторые из местных даже на этом бизнес делают - перепродают такие находки в магазинах подержанных вещей, имеют с этого какую копейку.

Можно наведаться в "студенческие гетто" - районы вблизи вузов - в конце осеннего или весеннего семестров. Молодежь уезжает и оставляет под открытым небом все, что неудобно тащить с собой. Я так разжился: вполне современным телевизором, тостером, торшером и утюгом. Все - исправное и в хорошем состоянии. Добыл себе диван поновее и стулья на кухню.

Еще одно нелишне знать - собирать мебель в студенческих поселениях можно, но самим там жить я бы не советовал. Хотя оно и соблазнительно, там сдают дешево. Потому что студенты - очень шумная публика. А стены в тех домах будто из бумаги сделаны, будете слышать чуть ли не каждое слово соседей, а громкую музыку - и подавно".

Борис Яременко, Гринвилль, Южная Каролина: "На еде можно экономить, но при этом совсем себя не ограничивать. Мы для себя открыли Deal Mart - местную сеть продуктовых магазинов, где почти все то же, что в дорогих супер-маркетах, но втрое-впятеро дешевле. Почему? Потому что в сире с плесенью через неделю закончится срок реализации, а на кофе немного повредилась упаковка. Но качество - хорошее, просроченного не видел ни разу. Здесь покупал детям восточные сладости почти за копейки, нам с женой - французские паштеты и экзотические соусы четверти их обычной цены. Все свежее! Уверен, нечто подобное можно в других штатах найти. Просто погуглите bargain (discount) food in my area".