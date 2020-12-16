Аферисты "кидают" украинских заробитчан: как действуют мошенники

Мошенники обманывают украинских заробитчан (коллаж РБК-Украина)

Украинские агентства по трудоустройству отправляют граждан за границу на заработки с неправдивыми историями для получения убежища, "кидают" с работой и предоставляют жилье с ужасными условиями с высокой платой за аренду.

О мошенниках вышел специальный материал в СМИ Швеции, а украинские журналисты провели собственное расследование. Об этом передает "Сегодня".

Офис агентства-посредника, на которое жалуются трудовые мигранты, расположен в центре Киева.

В фирме сразу предлагают соискателям за деньги решить все вопросы и гарантируют помощь, во время собеседования дают прейскурант.

"Программа оформления - 750 евро. 250 в Украине оплачиваете и 500 - уже в Швеции. Вы там на связи всегда с координатором, вас там встретят", - рассказали в агентстве.

На практике же выходит совсем иная картина. По словам девушки, которая уже воспользовалась услугами этой фирмы, у нее в Швеции были большие проблемы.

"Они создают вам историю, на основании чего вы просите защиту в Швеции. Одни были истории, что было насилие, вторые были истории, что неправомерно открывали уголовные дела в Украине", - рассказала Мария.

Вместо обещанного проживания за 250 евро в месяц ей пришлось платить 300 евро, причем условия были ужасные: грязь, отсутствие мебели.

А с трудоустройством не задалось вообще, хотя в агентстве и обещали найти работу за пару дней.

"Мы спрашивали, но они только кормили нас обещаниями. Они переносили с одного дня на другой день, позже - через неделю. И они просто позже отключили телефоны", - добавила Мария.

Заробитчанин Михаил также отметил: "Это агентство - полностью "развод на деньги" людей".

Ранее сообщалось, что в Украине активизировались мошенники, которые воруют деньги с карт - в Укрпочте объяснили, как распознать обман.

Напомним также, что МВД предупредили украинцев о злоумышленниках, которые через Telegram выманивают деньги.