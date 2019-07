Украинцы поздравляют Сенцова с днем рождения: узник Кремля передает привет

Олега Сенцова поздравляют с днем рождения (Фото: коллаж РБК-Украина)

Сенцов шестой год встречает день рождения в российских застенках

Олег Сенцов 13 июля встретил свой 43-й день рождения. Шестой год украинскому политзаключенному приходится это делать в неволе - после задержания российскими силовиками в 2014-м, "суда" и помещения 13 ноября 2017-го режиссера и писателя в исправительную колонию № 8 "Белый медведь" в Лабытнанги в РФ.

Адвокат узника Кремля Дмитрий Динзе передал привет украинцам от своего подзащитного и рассказал, что Олег пишет новые произведения.

"Олег Сенцов всем передает привет из колонии. У него все нормально, здоровье в норме. Работает над новыми рассказами и повестями", - говорится в его сообщении в Facebook.

Сегодня по случаю дня рождения Сенцова, который стал для многих символом стойкости и борцом за свободу из-за своих голодовок в поддержку других политзаключенных, запланированы разнообразные акции и демонстрации, причем не только в Украине, но и в других странах Европы.

"День рождения Олега Сенцова, который своим голоданием всех украинских политзаключенных Кремля стал символом их всех. Многие события запланировано в Украине, демонстраций - в Европе. В календарь событий также присоединяется и Минск. Спасибо!" - говорится в сообщении Let My People Go Ukraine на странице в Facebook.

Также PEN Ukraine и Центр Гражданских Свобод организуют онлайн акцию #HappyBirthdayOlegSentsov, для участия в которой нужно написать поздравление для Олега на своей странице в Facebook, обязательно указать от кого это приветствие и поставить хештег #HappyBirthdayOlegSentsov.

"Во вторник, 16 июля, будут собраны все тексты с этим хештегом и переданы Олегу. Важно писать поздравления сразу на русском языке или ниже подавать перевод на русский, чтобы собранные поздравления пропустил цензор в колонии. Поздравим Олега и подарит ему такое важное ощущение, что мы помним и боремся за его освобождение!" - говорится в сообщении.

В Риге провели акцию в поддержку украинских политзаключенных (Фото: facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Простые украинцы, деятели культуры, правозащитники, политики и общественные активисты пишут в сети поздравления Сенцову с самыми теплыми и трогательными пожеланиями.

Олег Сенцов, жизнь - пример, как не бояться! Поздравляю, друг!

Передайте ему, что вся Украина ждет его, желает много сил, здоровья, веры и мужества!

Мои искренние поздравления. Держись, друг. Мы с тобой и верим в тебя. Слава Героям!

Олег Сенцов, пусть Бог держит тебя под своей опекой! C Днем рождения!

Happy Birthday in unhappy place, Oleg Sentsov! "Счастливого" Дня рождения на родине несчастий!

Большое приветствие Олегу! Скорейшего освобождения, чтобы следующий День рождения был на свободе и в деокупованому Крыму! Гордимся силой его воли и характера!..

Скрин: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Скрин: facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Скрин: facebook.com/yanina.sokolova

Скрин: facebook.com/AmnestyDeutschland

Видео: facebook.com/SaveSentsov

Напомним, в 2015 году свет увидел сборник рассказов Олега Сенцова, которые режиссер написал еще до своего заключения. Среди коротких повестей: "Автобиография", "Собака", "Детство", "Больничка", "Школа", "Завещание", "Бабушка", "Макары". Частично основываясь на этих воспоминаниях, а также на различных интервью родных и друзей политзаключенного, Styler подготовил короткую биографию украинского Борца за Свободу.

Как сообщалось, 29 декабря 2018 года Страсбургский суд вернул статус приоритетного делу по жалобе украинских политзаключенных в РФ Олега Сенцова и Александра Кольченко. До этого Россия предложила Европейскому суду по правам человека отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного. Суд отказал РФ.

Добавим, в прошлом месяце появилась информация, что президент РФ Владимир Путин думает о возможности обмена украинского политзаключенного Олега Сенцова на главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.