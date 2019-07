Українці вітають Сенцова з днем народження: в'язень Кремля передає привіт

Олега Сенцова вітають з днем народження (Фото: колаж РБК-Україна)

Сенцов шостий рік зустрічає день народження в російських катівнях

Олег Сенцов 13 липня зустрів свій 43-й день народження. Шостий рік українському політв'язню доводиться це робити в неволі - після затримання російськими силовиками в 2014-му, "суду" і відправлення 13 листопада 2017-го режисера і письменника у виправну колонію № 8 "Білий ведмідь" в Лабитнангі в РФ.

Адвокат в'язня Кремля Дмитро Дінзе передав вітання українцям від свого підзахисного і розповів, що Олег пише нові твори.

"Олег Сенцов всім передає привіт з колонії. У нього все нормально, здоров'я в нормі. Працює над новими оповіданнями і повістями", - йдеться в його повідомленні Facebook.

Сьогодні з нагоди дня народження Сенцова, який став для багатьох символом стійкості та борцем за свободу через свої голодування на підтримку інших політв'язнів, заплановані різноманітні акції та демонстрації, причому не тільки в Україні, але і в інших країнах Європи.

"День народження Олега Сенцова, який своїм голодуванням всіх українських політв'язнів Кремля став символом їх усіх. Багато події заплановано в Україні, демонстрацій - в Європі. У календар подій також приєднується і Мінськ. Спасибі!" - йдеться в повідомленні Let My People Go Ukraine на сторінці в Facebook.

Також PEN Ukraine і Центр Громадянських Свобод організовують онлайн акцію #HappyBirthdayOlegSentsov, для участі в якій потрібно написати привітання для Олега на своїй сторінці в Facebook, обов'язково вказати від кого це привітання і поставити хештег #HappyBirthdayOlegSentsov.

"У вівторок, 16 липня, будуть зібрані всі тексти з цим хештегом і передані Олегу. Важливо писати привітання відразу російською мовою або нижче подавати переклад на російську, щоб зібрані поздоровлення пропустив цензор в колонії. Привітаємо Олега і подарує йому таке важливе відчуття, що ми пам'ятаємо і боремося за його звільнення!" - йдеться в повідомленні.

В Ризі провели акцію на підтримку українських політв'язнів (Фото: facebook.com/letmypeoplegoukraine)

Прості українці, діячі культури, правозахисники, політики і громадські активісти пишуть в мережі привітання Сенцову із найтеплішими та зворушливими побажаннями.

Олег Сенцов, життя - приклад, як не боятися! Вітаю, друже!

Передайте йому, що вся Україна чекає його, бажає багато сил, здоров'я, віри і мужності!

Мої щирі вітання. Тримайся, друже. Ми з тобою і віримо в тебе. Слава Героям!

Олег Сенцов, нехай Бог тримає тебе під своєю опікою! C Днем народження!

Happy Birthday in unhappy place, Oleg Sentsov! "Щасливого" Дня народження на батьківщині нещасть!

Велике вітання Олегу! Якнайшвидшого звільнення, щоб наступний День народження був на волі і в деокупованому Криму! Пишаємося силою його волі та характеру!..

Скрін: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Скрін: facebook.com/EuropeanSolidarity.official

Скрін: facebook.com/yanina.sokolova

Скрін: facebook.com/AmnestyDeutschland

Відео: facebook.com/SaveSentsov

Нагадаємо, в 2015 році світ побачив збірник оповідань Олега Сенцова, які режисер написав ще до свого ув'язнення. Серед коротких повістей: "Автобіографія", "Собака", "Дитинство", "Шпитальці", "Школа", "Заповіт", "Бабуся", "Макари". Частково ґрунтуючись на цих спогадах, а також на різних інтерв'ю рідних і друзів політв'язня, Styler підготував коротку біографію українського Борця за Свободу.

Як повідомлялося, 29 грудня 2018 року Страсбурзький суд повернув статус пріоритетного справі за скаргою українських політв'язнів в РФ Олега Сенцова і Олександра Кольченко. До цього Росія запропонувала Європейському суду з прав людини відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня. Суд відмовив РФ.

Додамо, минулого місяця з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін думає про можливості обміну українського політв'язня Олега Сенцова на головного редактора РІА "Новості-Україна" Кирила Вишинського.