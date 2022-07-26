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Українці, які постраждали від війни, можуть отримати лікування за кордоном: як це працює

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Вівторок 26 липня 2022 21:04
Українці, які постраждали від війни, можуть отримати лікування за кордоном: як це працює Фото: Як лікувати лікування за кордоном і медичну евакуацію (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українці, які постраждали від російської агресії та потребують медичних фахівців, можуть подати заявку на евакуацію для подальшого лікування за кордоном.

Як подати таку заявку і кого приймають для лікування за кордоном, розповіли в МОЗ України.

У клініки за кордоном транспортують в першу чергу дітей і дорослих зі складними мінно-вибуховими пораненнями, опіковими травмами, дітей з онкологічною патологією, а також людей, яким потрібно комплексне спеціалізоване лікування.

Алгоритм медичної евакуації за кордон:

1. Рішення про направлення пацієнта на лікування за кордон приймає лікуючий або сімейний лікар. Рекомендується відправляти таких пацієнтів:

  • Пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії Росії проти України, та які потребує надання високоспеціалізованої медичної допомоги.
  • Пацієнти, які потребують комбустіологічної допомоги (опіки)
  • Дітей з новоутвореннями, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги.
  • Дорослих з новоутвореннями, які потребують високоспеціалізованої медичної допомоги.
  • Діти з орфанними захворюваннями.

2. Лікар інформує про своє рішення обласному координатору з медичної евакуації (зазвичай це працівник Департаменту охорони здоров'я або ж обласної лікарні).

3. Обласні координатори відправляють медичні висновки в команду медичної евакуації в МОЗ.

4. МОЗ верифікує дані, інформує пацієнта про маршрут медичної евакуації.

5. Якщо пацієнт або його представник дає згоду на медичну евакуацію, то МОЗ відправляє запит в систему екстреного реагування Єврокомісії.

6. МОЗ отримує через платформу Early Warning and Response System (EWRS) пропозиції від лікарень з країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони з приводу готовності прийняти пацієнтів і забезпечити лікування.

7. Координатори з медевакуації Міністерства у комунікації з лікарнями, які приймають пацієнтів, погоджують етапи та маршрути безпечного транспортування.

8. Міжнародні партнери транспортують пацієнтів від лікарень у прифронтовій зоні або на деокупованих територіях до медичних закладів у Львові, які взяли на себе функцію медичного хабу. У цих лікарнях готують людей до медичної евакуації (надають допомогу, організовують підготовку і переклад документів).

9. Далі медичним автотранспортом або вертольотами/літаками українців транспортують за кордон для спеціалізованого лікування.

10. МОЗ разом з міністерствами охорони здоров'я країн-членів ЄС через платформу EWRS проводить моніторинг пацієнтів, отримує повідомлення про їх рух в клініках ЄС, а також запити додаткової інформації про пацієнтів.

11. Після завершення лікування пацієнти можуть повернутися в Україну за сприяння посольств або консульств.

А є ще один спосіб для подачі на медичну евакуацію (не через сімейного лікаря) - потрібно заповнити анкету на сайті міністерства в розділі "Опитування"і чекати зворотного зв'язку.

Кожен випадок евакуації розглядається окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до двох тижнів. Транспортування і лікування українських громадян фінансують міжнародні організації, а також країни, які приймають українців.

До речі, раніше ми писали про те, хто може під час війни звернутися до лікаря без декларації.

А також розповідали про те, як підготуватися до донорства крові.

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