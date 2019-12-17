Украинцы получили важное приложение перед Новым годом: о чем речь

В Украине запустили важное и нужное приложение для смартфонов в канун новогодних праздников. С помощью этого приложения любой житель страны сможет определить происхождение новогодней елки и получить всю информацию о поставщике с помощью данных, которые есть на бирке дерева. Об этом сообщил заместитель генерального директора ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Юрий Сотник.

Приложение запустило Государственное агентство лесных ресурсов Украины и называется оно yalynka.info.

"Для минимизации создания теневого рынка нашим предприятием разработан механизм и запущена система, которая не позволяет формироваться теневому рынку. Суть программного обеспечения в том, что каждый гражданин или организация, находясь в местах реализации новогодних елок, могут отсканировать или ввести номер бирки в программу и получить информацию", - объяснил Юрий Сотник.

Он добавил, что если елка была вырублена на специальных новогодних плантациях, то в программе будет информация о поставщике, месте заготовки, о породе и ее качественных характеристиках. Если в базе елка не была найдена, то значит, что она была срублена незаконно.

Также для потребителей планируют запустить сервисную службу в виде горячей линии. Если покупатель обнаружит нарушение, то сможет обратиться на эту линию, а также проинформировать территориальные органы Гослесагентства или Национальную полицию.

Приложение yalynka.info бесплатное и его уже можно загрузить в смартфон.

"Елки имеют специальную маркировку, пластиковые бирки, ленточки, за счет этого можно узнать всю информацию о ней, убедиться, легально ли она попала на рынок", - отметил представитель разработчика системы Владимир Молочко.