Українці отримали важливий додаток перед Новим роком: про що мова

В Україні запустили важливий і потрібний додаток для смартфонів напередодні новорічних свят. За допомогою цього додатка будь-який житель країни зможе визначити походження новорічної ялинки та отримати всю інформацію про постачальника з допомогою даних, які є на бирці дерева. Про це повідомив заступник генерального директора ДП "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" Юрій Сотник.

Додаток запустило Державне агентство лісових ресурсів України і називається воно yalynka.info.

"Для мінімізації створення тіньового ринку нашим підприємством розроблено механізм й запущена система, яка не дозволяє формуватися тіньовому ринку. Суть програмного забезпечення в тому, що кожен громадянин або організація, перебуваючи у місцях реалізації новорічних ялинок, можуть відсканувати або ввести номер бирки в програму і отримати інформацію", - пояснив Юрій Сотник.

Він додав, що якщо ялинка була вирубана на спеціальних новорічних плантаціях, у програмі буде інформація про постачальника, місце заготівлі, про породу та її якісні характеристики. Якщо в базі ялинка не була знайдена, то значить вона була вирубана незаконно.

Також для споживачів планують запустити сервісну службу у вигляді гарячої лінії. Якщо покупець виявить порушення, то зможе звернутися на цю лінію, а також проінформувати територіальні органи Держлісагентства або Національну поліцію.

Додаток yalynka.info безкоштовний і його вже можна завантажити в смартфон.

"Ялинки мають спеціальне маркування, пластикові бирки, стрічки, за рахунок цього можна дізнатися всю інформацію про неї, переконатися, чи легально вона потрапила на ринок", - зазначив представник розробника системи Володимир Молочко.