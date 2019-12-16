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В Украине запустили приложение "Дія" c правами в смартфоне

Новости » Телеком & IT     16.12.2019 - 15:20
В Украине запустили приложение "Дія" c правами в смартфоне
Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Период бета-тестов продлится в течение месяца

В Украине 16 декабря началось тестирование мобильного приложения "Дія" c водительскими правами в смартфоне. Об этом говорится в сообщении "ПриватБанка".

Сообщается, что сегодня стартовал период бета-тестирования мобильного приложения, на сегодня количество зарегистрированных составляет более 58 тыс. человек.

"Каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий - наличие и водительских прав, и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что отобранные участники получат письма на электронный адрес со ссылкой для доступа к приложению. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться приложением непосредственно на дорогах. Верификация документов сотрудниками полиции будет проходить с помощью QR-кода.

В случаях, когда полицейские будут отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции: 0-800-50-02-02.

Период тестирования продлится в течение месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины обсуждают идею внедрения электронного паспорта. Предполагается, что украинцы смогут предъявлять виртуальные ID-карты с помощью смартфона.

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