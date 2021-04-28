Украинцы получат дополнительные платежки за жилье: за что придется заплатить

Жителям Украины придется в 2021 году оплатить еще один налог – на жилье. Квитанции на оплату этого налога должны будут отправить до 1 июля и с момента получения будет всего 60 дней на оплату.

Об этом говорится в документах Налогового кодекса Украины.

Налог на недвижимость будет выставлен за 2020 год и заплатить его нужно будет один раз.

Кому придется заплатить

Налог на жилье нужно будет оплатить тем, у кого квартира свыше 60 квадратных метров и дом, площадью свыше 120 квадратных метров. Тем, у кого жилье меньшего размера – налог платить не нужно.

Сколько придется заплатить

В каждом регионе ставку могут устанавливать местные власти, но по закону она не должна превышать определенные нормы в размере 1,5% от минимальной зарплаты.

В 2020 году такая ставка составила 62,5 гривны. В 2021 году сумма будет больше – 70,8 гривен.

Квитанции владельцам недвижимости должны прийти до 1 июля 2021 года и оплатить ее нужно в течение 60 дней после получения.

Какие предусмотрены штрафы

За просрочку оплаты налога на недвижимость предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней. Если просрочка составит более 30 дней, то 20% от суммы налога.

Кто освобожден от оплаты налога на недвижимость