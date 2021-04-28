Украинцы получат дополнительные платежки за жилье: за что придется заплатить
Жителям Украины придется в 2021 году оплатить еще один налог – на жилье. Квитанции на оплату этого налога должны будут отправить до 1 июля и с момента получения будет всего 60 дней на оплату.
Об этом говорится в документах Налогового кодекса Украины.
Налог на недвижимость будет выставлен за 2020 год и заплатить его нужно будет один раз.
Кому придется заплатить
Налог на жилье нужно будет оплатить тем, у кого квартира свыше 60 квадратных метров и дом, площадью свыше 120 квадратных метров. Тем, у кого жилье меньшего размера – налог платить не нужно.
Сколько придется заплатить
В каждом регионе ставку могут устанавливать местные власти, но по закону она не должна превышать определенные нормы в размере 1,5% от минимальной зарплаты.
В 2020 году такая ставка составила 62,5 гривны. В 2021 году сумма будет больше – 70,8 гривен.
Квитанции владельцам недвижимости должны прийти до 1 июля 2021 года и оплатить ее нужно в течение 60 дней после получения.
Какие предусмотрены штрафы
За просрочку оплаты налога на недвижимость предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней. Если просрочка составит более 30 дней, то 20% от суммы налога.
Кто освобожден от оплаты налога на недвижимость
- Многодетные семьи
- Дети-сироты
- Дети-инвалиды
- Детские сады
- Школы
- Религиозные организации
- Участники ООС и их семьи
- Общественные организации инвалидов
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