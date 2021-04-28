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Украинцы получат дополнительные платежки за жилье: за что придется заплатить

Новина українською → Среда 28 апреля 2021 08:05
Украинцы получат дополнительные платежки за жилье: за что придется заплатить Украинцы получат дополнительный платеж за жилье (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Жителям Украины придется в 2021 году оплатить еще один налог – на жилье. Квитанции на оплату этого налога должны будут отправить до 1 июля и с момента получения будет всего 60 дней на оплату.

Об этом говорится в документах Налогового кодекса Украины.

Налог на недвижимость будет выставлен за 2020 год и заплатить его нужно будет один раз.

Кому придется заплатить

Налог на жилье нужно будет оплатить тем, у кого квартира свыше 60 квадратных метров и дом, площадью свыше 120 квадратных метров. Тем, у кого жилье меньшего размера – налог платить не нужно.

Сколько придется заплатить

В каждом регионе ставку могут устанавливать местные власти, но по закону она не должна превышать определенные нормы в размере 1,5% от минимальной зарплаты.

В 2020 году такая ставка составила 62,5 гривны. В 2021 году сумма будет больше – 70,8 гривен.

Квитанции владельцам недвижимости должны прийти до 1 июля 2021 года и оплатить ее нужно в течение 60 дней после получения.

Какие предусмотрены штрафы

За просрочку оплаты налога на недвижимость предусмотрен штраф в размере 10% от суммы долга за просрочку до 30 дней. Если просрочка составит более 30 дней, то 20% от суммы налога.

Кто освобожден от оплаты налога на недвижимость

  • Многодетные семьи
  • Дети-сироты
  • Дети-инвалиды
  • Детские сады
  • Школы
  • Религиозные организации
  • Участники ООС и их семьи
  • Общественные организации инвалидов

Напомним, ранее мы писали о том, кто может лишиться субсидий после 1 мая 2021 года.

А также рассказывали о том, сколько раз еще в 2021 году будут повышать пенсии украинцам.

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