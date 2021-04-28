Українці отримають додаткові платіжки за житло: за що доведеться заплатити
Жителям України доведеться у 2021 році сплатити ще один податок – на житло. Квитанції на оплату цього податку повинні будуть відправити до 1 липня і з моменту отримання буде всього 60 днів на оплату.
Про це йдеться в документі Податкового кодексу України.
Податок на нерухомість буде виставлений за 2020 рік і заплатити його потрібно буде один раз.
Кому доведеться заплатити
Податок на житло потрібно буде сплатити тим, у кого квартира понад 60 квадратних метрів і будинок, площею понад 120 квадратних метрів. Тим, у кого житло меншого розміру - податок платити не потрібно.
Скільки доведеться заплатити
У кожному регіоні ставку може встановлювати місцева влада, але за законом вона не повинна перевищувати певні норми в розмірі 1,5% від мінімальної зарплати.
У 2020 році така ставка склала 62,5 гривні. У 2021 році сума буде більше – 70,8 гривні.
Квитанції власникам нерухомості повинні прийти до 1 липня 2021 року й оплатити її потрібно протягом 60 днів після отримання.
Які передбачені штрафи
За прострочення оплати податку на нерухомість передбачений штраф у розмірі 10% від суми боргу за прострочення до 30 днів. Якщо прострочення складе понад 30 днів, то 20% від суми податку.
Хто звільнений від оплати податку на нерухомість
- Багатодітні сім'ї
- Діти-сироти
- Діти-інваліди
- Дитячий садок
- Школа
- Релігійні організації
- Учасники ООС та їх сім'ї
- Громадські організації інвалідів
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