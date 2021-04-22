Пенсии в 2021 году повысят еще три раза: назван точный график

Пенсии в Украине до конца года будут увеличены еще несколько раз. После мартовской индексации выплаты стали больше в среднем на 185 гривен. Однако в 2021 году будут произведен пересчет в разных категориях пенсий, а также увеличены доплаты.

Когда украинским пенсионерам ожидать прибавку к выплатам, рассказали на сайте " Сегодня ".

Апрель

В апреле был произведен пересчет выплат для работающих пенсионеров. Это повышение коснулось тех пенсионеров, которые продолжают работать в течение 24 месяцев после официального назначения пенсии.

Автоматически выплаты пересмотрели в индивидуальном порядке для пенсионеров, которые не работают и которым уже исполнилось 65 лет. Обращаться в Пенсионный фонд этим категориям пенсионеров не нужно.

Если у такого гражданина Украины есть необходимый трудовой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), то пенсия должна составить не менее 2400 гривен (40% от минимальной зарплаты).

С 1 декабря такие пенсии увеличатся еще на 200 гривен, так как минимальная зарплата будет установлена на уровне 6500 гривен.

Июль

С 1 июля повышается минимальный прожиточный минимум для нетрудоспособных, с 1769 гривен до 1854 гривен. Минимальная пенсия будет установлена на уровне 1854 гривен.

Также будут увеличены такие надбавки к пенсиям:

надбавка за стаж сверх нормы

надбавки и повышения участникам и инвалидам войны

надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

пенсии за особые заслуги

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет, у которых есть необходимый стаж (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин и более), будут получать пенсии в размере 2500 гривен и дополнительную ежемесячную надбавку в 400 гривен – всего 2900 гривен. Сейчас только пенсионеры старше 80 лет получают надбавку в 500 гривен ежемесячно, независимо от стажа.

Декабрь

С 1 декабря повысят прожиточный минимум для нетрудоспособных до 1934 гривен. Минимальная пенсия увеличится до 1934 гривен и будет произведен еще один пересчет надбавок и доплат.