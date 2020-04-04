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Українці отримають доплати до Великодня: кому пощастить

STYLERЖиття    04.04.2020 - 10:02
Українці отримають доплати до Великодня: кому пощастить
На Великдень українцям дадуть доплати (колаж: РБК-Україна)

Українці на Великдень отримають додаткову матеріальну допомогу

До Великодня 2020 українці отримають додаткові виплати. Такі пільги стосуватимуться жителів Києва, які відносяться до соціально незахищених категорій. Гроші зможуть отримати майже 300 тисяч киян. На яку суму розраховувати і як отримати доплату - у матеріалі Styler.

За заявою заступника голови КМДА Марини Хонди, українці можуть розраховувати на виплати в рамках цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

"289 091 киянин отримає матеріальну допомогу з нагоди святкування Пасхи", - зазначила чиновник.

Хто зможе отримати по 300 гривень

  • непрацюючі пенсіонери, що отримують пенсії у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність (менше 3276 грн),
  • ті, хто отримує державну соцдопомогу згідно ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю",
  • кияни, що отримують соціальну допомогу за ЗУ "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю",
  • люди, що отримують соціальну пенсію по ЗУ "Про пенсійне забезпечення",
  • кияни, які отримують тимчасову соціальну допомогу від держави,
  • непрацюючі люди, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали право на пенсійну виплату,
  • одержувачі соцдопомоги на дітей з різними важкими хворобами, але інвалідність яким не встановлено (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологія, онкогематологічні захворювання, ДЦП, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали важку травму і потребують трансплантації органів, діти, що потребують паліативної допомоги).

Кому доплатять по 280 гривень

  • мешканцям Києва, що є отримувачами компенсації за надання соціальних послуг,
  • непрацюючим працездатним людям, які отримують виплати по догляду за особою з інвалідністю І або ІІ групи, з інвалідністю внаслідок психічного розладу (особа потребує постійного догляду згідно з висновком комісії) або людиною, що досягла 80 років,

Якщо людині призначено допомогу відразу по декількох категоріях, йому нададуть одну виплату, але в більшому розмірі.

Одноразова адресна соціальна виплата буде спрямована:

  • на банківські рахунки для отримання пенсій,
  • на рахунки, відкриті в банку, що є учасником проєкту "Муніципальна карта "Картка киянина",
  • на відділення "Укрпошти" (виплати можуть доставити разом з пенсією).

Раніше ми писали, які виплати отримають українські пенсіонери у квітні та травні у зв'язку з карантином, індексацією пенсій і виплат людям старше 80 років.

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