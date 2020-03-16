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Карантин в Украине: для пенсионеров сделали важное заявление

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 15:57
Карантин в Украине: для пенсионеров сделали важное заявление
Карантин в Украине из-за коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Из-за карантина в Украине многие учреждения ограничат свою работу

Карантин в Украине ужесточают в ряде городов, закрываются важные государственные инстанции. В Пенсионном фонде Украины также сделали заявление для пенсионеров.

Отметим, что на беспрецедентные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции уже пошли Киев, Львов, Ивано-Франковск, Одесса, Запорожье, Ужгород, Тернополь, Полтава, Николаев и Сумы.

В ПФУ же призвали на время карантина, который предварительно будет действовать до 3 апреля, удержаться от личных визитов в фонд. Вместо этого в ведомстве попросили на время ограничительных мер пользоваться онлайн-сервисами, говорится в сюжете ТСН.

В ПФУ напомнили украинцам, что решить большинство вопросов можно без личных визитов. К примеру, при помощи онлайн-сервиса можно подать заявление о назначении пенсии, проверить данные в электронной трудовой.

Ранее мы писали, что было названо единственное лекарство, которое можно использовать при снижении температуры при коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, на сегодня известно о пяти официально подтвержденных случая коронавирусной инфекции:

  • 49-летний мужчина из Черновцов, о болезни которого стало известно 3 марта, вылечился от коронавируса,
  • 64-летний мужчина Черновицкая область (12 марта), проходит лечение,
  • 71-летняя женщина из Житомирской области (12 марта), умерла 13 марта от осложнений (двусторонняя пневмония),
  • две женщины из Черновицкой области (16 марта), состояние стабильное.
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