Украинцы в Польше получили доступ к приложению-аналогу "Дія": какими услугами можно пользоваться

Польское приложение mObywatel – аналог украинского приложения "Дія". Там можно сгенерировать сертификат или получить рецепт на лекарства.

На данный момент этим приложением пользуется уже более 30 тысяч украинцев и в недавнем обновлении разработчики добавили функции, которыми смогут пользоваться граждане Украины.

Для пользователей Diia.pl будут доступны:

Электронный рецепт. Достаточно будет показать в аптеке QR-код и получить необходимые лекарства. Для покупки необходимых препаратов с приложением номер PESEL и код доступа будут не нужны.

Сертификат COVID ЕС. Чтобы его получить, нужно пройти вакцинацию в рамках польской системы вакцинации или получить результат теста в рамках польской системы здравоохранения.

Подтверждение личности. С марта 2022 года в Diia.pl можно подтвердить личность человека с помощью электронных документов. Их можно использовать при получении медицинских услуг или при предоставлении своих данных при заключении договора.

Важно! Приложением mObywatel и документом Diia.pl могут пользоваться все совершеннолетние граждане Украины, которые пересекли границу с 24 февраля, имеют номер PESEL и доверенный профиль.

С помощью программы Diia.pl:

вы безопасно показываете свои персональные данные,

вы подтверждаете статус,

вы имеете права в ситуациях, предусмотренных польским законодательством.