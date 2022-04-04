Что такое PESEL и как украинцам оформить его в Польше: инструкция

Украинцы вынуждены были из-за российской военной агрессии искать убежища в соседних странах. Первой страной, которая свои границы жители Украины стала Польша. Для получения услуг в сфере охраны здоровья и социальной помощи гражданам Украины нужен PESEL.

Объясняем, что это такое, для чего нужно и как оформить. Об этом читайте ниже.

PESEL – специальный номер, который позволяет пользоваться услугами в сфере охраны здоровья, социальной помощью или создать собственную фирму в Польше.

Это числовой символ из одиннадцати цифр, который идентифицирует физическое лицо. Он символизирует дату рождения, серийный номер, обозначение пола и контрольную цифру.

Если простыми словами – это ваш идентификационный номер в государственной системе, где хранятся основные данные.

Важная информация о номере PESEL

Его выдают бесплатно

Он оформляется на месте

Его номер определяется навсегда и обновлять его не нужно

Этот номер понадобится не только для посещения врача, его попросят при входе в больницу, при открытии банковского счета, покупке или аренде автомобиля. Его часто требуют при официальном устройстве на работу или при расчете налогов.

Украинским беженцам, которые планируют прожить в Польше всего несколько недель, скорее всего он не понадобится и его не требуют оформлять в обязательном порядке. Но, тем, кто собирается задержаться в этой стране на несколько месяцев, стоит его оформить.

Как оформить PESEL

Получить номер PESEL можно в городской администрации того города, где вы находитесь. Найти адрес можно вот тут.

С 24 февраля систему оформления упростили для граждан Украины и сократили количество документов:

Документ удостоверяющий личность

Заполненное заявление на польском языке (wniosek) – туда вносятся личные данные, дата въезда в Польшу, украинский идентификационный номер, личные и доверенные контакты.

Цветная фотография не старше 6 месяцев размером 35 на 45 мм

Отпечатки пальцев (не касается детей до 12 лет)

Выдать номер PESEL могут сразу. Но из-за большого наплыва беженцев в некоторых городах введена предварительная регистрация.

Кому дадут PESEL

Любой гражданин Украины, который прибыл в Польшу после 24 февраля 2022 года и имеет гражданство Украины. Также могут получить граждане, у которых нет гражданства Украины, но они состоят в браке с гражданином (гражданкой) Украины.

Украинцы с картой поляка могут оформить номер PESEL, а также те, кто являются членами семьи гражданина Украины.

Кто не сможет получить PESEL

Граждане, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в Польше, разрешение на проживание долгосрочного резидента ЕС, статус беженца, дополнительная защита или согласие на толерантное пребывание.

А также граждане Украины, которые подали заявление о намерениях о международной защите.