Українці в Польщі отримали доступ до додатка-аналогу "Дія": якими послугами можна користуватися

Польський додаток mObywatel-аналог українського додатка "Дія". Там можна згенерувати сертифікат або отримати рецепт на ліки.

На цей момент цим додатком користується вже понад 30 тисяч українців і в недавньому оновленні розробники додали функції, якими зможуть користуватися громадяни України.

Для користувачів Diia.pl будуть доступні:

Електронний рецепт. Досить буде показати в аптеці QR-код і отримати необхідні ліки. Для покупки необхідних препаратів з додатком номер PESEL і код доступу будуть не потрібні.

Сертифікат COVID ЄС. Щоб його отримати, потрібно пройти вакцинацію в рамках польської системи вакцинації або отримати результат тесту в рамках польської системи охорони здоров'я.

Підтвердження особистості. З березня 2022 року в Diia.pl можна підтвердити особу людини за допомогою електронних документів. Їх можна використовувати при отриманні медичних послуг або при наданні своїх даних при укладенні договору.

Важливо! Додатком mObywatel і документом Diia.pl можуть користуватися всі повнолітні громадяни України, які перетнули кордон з 24 лютого, мають номер PESEL і довірений профіль.

За допомогою програми Diia.pl:

ви безпечно показуєте свої персональні дані,

ви підтверджуєте статус,

ви маєте права в ситуаціях, передбачених польським законодавством.