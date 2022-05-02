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Украинцы в Польше получили доступ к приложению-аналогу "Дія": какими услугами можно пользоваться

Новина українською →
Польша, Понедельник 02 мая 2022 15:57
Украинцы в Польше получили доступ к приложению-аналогу "Дія": какими услугами можно пользоваться Фото: Украинцы в Польше получили доступ к приложению-аналогу Дії (mobywatel komorkomania pl)
Автор: Анна Шиканова

Украинцам в Польше предоставили доступ к мобильному приложению mObywatel, которое является аналогом нашего приложения "Дія". Теперь граждане Украины, которые находятся сейчас в этой стране, могут воспользоваться разными услугами.

Об этом сообщает издание Telepolis.pl.

Польское приложение mObywatel – аналог украинского приложения "Дія". Там можно сгенерировать сертификат или получить рецепт на лекарства.

На данный момент этим приложением пользуется уже более 30 тысяч украинцев и в недавнем обновлении разработчики добавили функции, которыми смогут пользоваться граждане Украины.

Для пользователей Diia.pl будут доступны:

Электронный рецепт. Достаточно будет показать в аптеке QR-код и получить необходимые лекарства. Для покупки необходимых препаратов с приложением номер PESEL и код доступа будут не нужны.

Сертификат COVID ЕС. Чтобы его получить, нужно пройти вакцинацию в рамках польской системы вакцинации или получить результат теста в рамках польской системы здравоохранения.

Подтверждение личности. С марта 2022 года в Diia.pl можно подтвердить личность человека с помощью электронных документов. Их можно использовать при получении медицинских услуг или при предоставлении своих данных при заключении договора.

Важно! Приложением mObywatel и документом Diia.pl могут пользоваться все совершеннолетние граждане Украины, которые пересекли границу с 24 февраля, имеют номер PESEL и доверенный профиль.

С помощью программы Diia.pl:

вы безопасно показываете свои персональные данные,

вы подтверждаете статус,

вы имеете права в ситуациях, предусмотренных польским законодательством.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что такое PESEL и как его получить в Польше.

А также мы писали о том, в каких странах ЕС украинцы могут получить бесплатно медицинскую помощь.

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