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Українці в Польщі отримали доступ до додатка-аналогу "Дія": якими послугами можна користуватися

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Польща, Понеділок 02 травня 2022 15:57
Українці в Польщі отримали доступ до додатка-аналогу "Дія": якими послугами можна користуватися Фото: Українці в Польщі отримали доступ до додатка-аналогу Дії (mobywatel komorkomania pl)
Автор: Анна Шиканова

Українцям у Польщі надали доступ до мобільного додатку mObywatel, який є аналогом нашого додатка "Дія". Тепер громадяни України, які знаходяться зараз в цій країні, можуть скористатися різними послугами.

Про це повідомляє видання Telepolis.pl.

Польський додаток mObywatel-аналог українського додатка "Дія". Там можна згенерувати сертифікат або отримати рецепт на ліки.

На цей момент цим додатком користується вже понад 30 тисяч українців і в недавньому оновленні розробники додали функції, якими зможуть користуватися громадяни України.

Для користувачів Diia.pl будуть доступні:

Електронний рецепт. Досить буде показати в аптеці QR-код і отримати необхідні ліки. Для покупки необхідних препаратів з додатком номер PESEL і код доступу будуть не потрібні.

Сертифікат COVID ЄС. Щоб його отримати, потрібно пройти вакцинацію в рамках польської системи вакцинації або отримати результат тесту в рамках польської системи охорони здоров'я.

Підтвердження особистості. З березня 2022 року в Diia.pl можна підтвердити особу людини за допомогою електронних документів. Їх можна використовувати при отриманні медичних послуг або при наданні своїх даних при укладенні договору.

Важливо! Додатком mObywatel і документом Diia.pl можуть користуватися всі повнолітні громадяни України, які перетнули кордон з 24 лютого, мають номер PESEL і довірений профіль.

За допомогою програми Diia.pl:

ви безпечно показуєте свої персональні дані,

ви підтверджуєте статус,

ви маєте права в ситуаціях, передбачених польським законодавством.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що таке PESEL і як його отримати в Польщі.

А також ми писали про те, у яких країнах ЄС українці можуть отримати безкоштовно медичну допомогу.

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