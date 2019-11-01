Украинцы платить не будут: министр Криклий сделал смелое заявление о Донбассе

Владислав Криклий, министр транспорта и инфраструктуры Украины сделал заявление о восстановлении Донбасса. Он сказал, что Украина не будет восстанавливать оккупированные территории за свой счет, даже после того, как они вернутся под контроль государства. Об этом он рассказал в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам министра, Украина будет вкладывать деньги в восстановление Донбасса, только если Россия выплатить "репарации".

"Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию", - сказал Владислав Криклий.

Он добавил, что правительство Украины готово вкладывать средства в восстановлении только подконтрольной части региона, но не за свой счет. В Кабинете министров Украины хотят для этого привлекать инвесторов.

По словам Криклия, говорить сейчас о необходимых средствах на восстановление региона сложно, так как сначала нужно вернуть оккупированные территории, а потом провести там ревизию и аудит.

Владислав Криклий в программе "Право на власть" (Видео: YouTube/ТСН)