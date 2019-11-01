Українці не платитимуть: міністр Криклій зробив сміливу заяву про Донбас

Владислав Криклій, міністр транспорту і інфраструктури України зробив заяву про відновлення Донбасу. Він сказав, що Україна не буде відновлювати окуповані території за свій рахунок, навіть після того, як вони повернуться під контроль держави. Про це він розповіла в програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

За словами міністра, Україна буде вкладати гроші у відновлення Донбасу, тільки якщо Росія виплатити "репарації".

"Українці не будуть платити за неконтрольовану територію, звичайно ні. Це апріорі неможливо. Нехай спочатку повертає території країна-агресор, сплачує репарації, а тоді ми будемо думати, як будемо вкладати і відновлювати територію", - сказав Владислав Криклій.

Він додав, що уряд України готовий вкладати кошти у відновлення тільки підконтрольної частини регіону, але не за свій рахунок. У Кабінеті міністрів України хочуть для цього залучати інвесторів.

За словами Криклія, говорити зараз про необхідні кошти на відновлення регіону складно, так як спочатку потрібно повернути окуповані території, а потім провести ревізію і аудит.

Владислав Криклій у програмі "Право на владу" (Відео: YouTube/ТСН)