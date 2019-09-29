Криклий объяснил слова о пассажирских перевозках с Крымом

Фото: Владислав Криклий (hsc.gov.ua)

Перевозки не будут осуществляться на оккупированных территориях

Украина не будет осуществлять пассажирские перевозки с или на временно оккупированные территории Крыма. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook.

Как пояснил Криклий, в интервью "Радио Свобода" он говорил о пассажирских перевозках от контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" по подконтрольной украинскому правительству территории. Пассажирские перевозки в оккупированный Крым осуществляться не будут.

"Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые смогут на станции возле КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и ехать дальше Украиной", - написал министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина планирует запустить пассажирские перевозки на административной границе с оккупированным Крымом. Тогда Криклий заявлял, что пассажирские перевозки будут осуществляться от КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Также РБК-Украина писало, что на административной границе с оккупированным Крымом началось строительство двух новых контрольных пунктов въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак". Президент Владимир Зеленский поручил завершить строительство режимных зон новых КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" до 15 ноября.