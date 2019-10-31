Вчера за "ЛНР", сегодня за Украину: Зеленский встретился с коллаборантками

Разведение войск в Золотом (фото: скриншот с видео)

За разведение войск в Золотом выступают женщины, которые были за "ЛНР"

Акции в поддержку отвода украинской армии устраивают женщины, которые активно выступали за создание "ЛНР". Кроме того, они и озвучивают "мнение большинства местных жителей" для приезжающих в Золотое чиновников и приглашенных ими журналистов. Об этом заявил журналист Константин Реуцкий на своей странице в Facebook.

По словам Реуцкого, Елена Харченко и Галина Олимпиева причастны к организации и проведению "референдума о независимости ЛНР" в мае 2014 года.

Елена Харченко была "членом комиссии". Она этого не стыдится, но и вспоминать об этом лишний раз не любит. На вопрос правда ли это, она просто ответила: "Да, и что?", после чего закрылась в подсобке местного клуба.

Разведение войск в Золотом: кто выступает за отвод сил (видео: YouTube/Konstantin Reutski)

Кроме того, она нецензурно ругалась и пыталась выбить камеру из рук оператора.

Олимпиева в комиссии во время "референдума" не работала, но удаленно помогала организовывать процесс. Елена и Галина - местные неформальные лидеры. Обе связаны с властью, являясь своего рода проводниками решений властей на уровне поселка.

Разведение войск в Золотом: кто выступает за отвод сил (видео: YouTube/hromadske)

Реуцкий отмечает, что Харченко и Олимпиева по просьбам соратницы осужденного за сепаратизм бывшего мэра, заместительницы главы местной ВЦА Инны Демиденко, организовывают массовку и спикеров под приезды депутатов и чиновников.

"Чтобы показать единодушие жителей Золотого-4, которые, якобы, все как один хотят вывода украинских войск из поселка. Они же провоцируют и травлю тех местных, кто выступает против разведения", - отметил журналист.

Перед Зеленским Олимпиева играет роль простой местной патриотически настроенной сторонницы разведения сил.

Разведение войск в Золотом: кто выступает за отвод сил (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что появилось полное видео скандальной поездки Зеленского в Золотое. Из видео общения Зеленского с добровольцами не стали вырезать острые моменты.