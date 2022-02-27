Украинцы останавливают танки и жгут вражескую технику коктейлями "Молотова": видео и фото

Украинские войска продолжают ожесточенную борьбу с российскими вражескими войсками, которые вторглись на нашу землю. К ним присоединяются рядовые украинцы, которые выходят на улицы, останавливая танки, забрасывают технику врага коктейлями "Молотова".
Смотрите ниже в материале доказательство того, что наша нация сейчас едина, как никогда.
В городе Буча Киевской области местные жители бросили в колонну оккупантов, которая проехала по городу, коктейль "Молотова". В итоге техника загорелась.
А в Харькове российские захватчики сбежали из бронемашины и укрылись под подъездом. Очевидцы рассказывают, что они пытались укрыться от огня выстрелов из частных домов, - пишет "Оперативный ВСУ".
А вот в Корюковке, Черниговской области, местные жители остановили колонну российских танков.
Еще одно видео из Корюковки.
Ранее мы писали, что под Харьковом люди обезвредили вражеский БТР коктейлями "Молотова".
Также сообщалось, что матрос пожертвовал своей жизнью, чтобы взорвать мост и не дать врагу пройти.