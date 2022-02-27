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Українці зупиняють танки і палять ворожу техніку коктейлями "Молотова": відео та фото

Автор: Світлана Мащенко

Українські війська продовжують запеклу боротьбу з російськими ворожими військами, які вторглися на нашу землю. До них приєднуються пересічні українці, які виходять на вулиці, зупиняючи танки, закидають техніку ворога коктейлями "Молотова".

Дивіться нижче в матеріалі доказ того, що наша нація зараз єдина, як ніколи.

У місті Буча Київської області місцеві мешканці кинули в колону окупантів, яка проїхала по місту, коктейль "Молотова". У підсумку техніка загорілася.

А в Харкові російські загарбники втекли з бронемашини і сховалися під під'їздом. Очевидці розповідають, що вони намагалися сховатися від вогню пострілів з приватних будинків, - пише "Оперативний ЗСУ".

А ось у Корюківці, Чернігівської області, місцеві зупинили колону російських танків "живою стіною".

Ще одне відео з Корюківки.

Раніше ми писали, що під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями "Молотова".

Також повідомлялося, що матрос пожертвував своїм життям, щоб підірвати міст і не дати ворогові пройти.

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