Украинцы обеспокоены ростом цен после выборов: какие продукты подорожают

Второй тур выборов президента Украины может существенно повлиять на цены в магазинах. Такое беспокойство высказывают многие украинцы. В то же время экономисты подчеркивают, что именно из-за выборов резкого повышения цен вряд ли стоит ждать.

Так, экономист Владимир Дубровский, старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE-Украина, главный эксперт группы "Налоговая и бюджетная реформа" Реанимационного Пакета Реформ говорит, что даже в случае победы непредсказуемого кандидата и серьезных опасений по поводу цен серьезное повышение стоимости популярных продуктов и предметов обихода вряд ли наступит.

"Серьезные потрясения могут наступить разве что в случае агресии России, которая всегда ведет себя непредсказуемо. Второй фактор – общемировой кризис, которого тоже пока ждать не приходится", - сказал он.

Существенное укрепление гривны перед выборами президента Украины способствовало тому, что цены как на импортные, так и на украинские товары росли более низкими темпами. Получается, что из-за стабильной гривны активного роста цен наоборот не было.

В то же время рост цен на продукты эксперты прогнозируют в мае. По словам экономистов, стоит ждать повышения цен в случае, если гривна будет опускаться до 28 гривен за доллар.

Фото: Как выборы повлияют на цены (УНИАН)

Также ранее мы писали о том, что хлеб в Украине постепенно дорожает.

В Госстате сообщили, что только за последний год хлеб подорожал на 22%. Характерно, что быстрее всего дорожает хлеб, изготовленный из муки высшего сорта. Он вырос в цене более чем на 22%.

При этом многие думают, что цены повысятся исключительно из-за предвыборного процесса, но на самом деле это не совсем так – цены будут повышаться в том числе из-за сезонного фактора, из-за предстоящих выходных и праздников Пасхи.

Экономист, глава ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук в комментарии для Styler рассказал, что будет с ценами после выборов. По его словам, играет роль фактор сезонности, а также – календарный фактор.

"8-29 апреля православные украинцы будут отмечать светлый праздник Пасхи. Так сложилось, что в преддверии этого праздника происходит подорожание на основные продукты питания. И год от года эта традиция сохраняется", - обращает внимание экономист.

При этом другие эксперты прогнозируют, что после выборов могут подорожать хлеб, молоко, подсолнечное масло и другие продукты.

Напомним, ранее эксперт рассказал, что будет с ценами на продукты в супермаркетах и в магазинах после выборов президента Украины.

Также экономист рассказал, что будет с украинской экономикой после выборов.