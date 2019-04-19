Українці стурбовані зростанням цін після виборів: які продукти подорожчають

Другий тур виборів президента України може істотно вплинути на ціни в магазинах. Таке занепокоєння висловлюють багато українців. У той же час економісти підкреслюють, що саме через вибори різкого підвищення цін навряд чи варто чекати.

Так, економіст Володимир Дубровський, старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна, головний експерт групи "Податкова та бюджетна реформа" Реанімаційного Пакету Реформ каже, що навіть у разі перемоги непередбачуваного кандидата і серйозних побоювань з приводу цін серйозне підвищення вартості популярних продуктів і предметів побуту навряд чи настане.

"Серйозні потрясіння можуть настати хіба що у випадку агресії Росії, яка завжди веде себе непередбачувано. Другий фактор – загальносвітова криза, якої теж поки чекати не доводиться", - сказав він.

Істотне зміцнення гривні перед виборами президента України сприяло тому, що ціни як на імпортні, так і на українські товари зростали нижчими темпами. Виходить, що через стабільну гривню активного зростання цін навпаки не було.

У той же час зростання цін на продукти експерти прогнозують у травні. За словами економістів, варто чекати підвищення цін у випадку, якщо гривня буде опускатися до 28 гривень за долар.

Фото: Як вибори вплинуть на ціни (УНІАН)

Також раніше ми писали про те, що хліб в Україні поступово дорожчає.

У Держстаті повідомили, що лише за останній рік хліб подорожчав на 22%. Характерно, що найшвидше дорожчає хліб, виготовлений з борошна вищого сорту. Він виріс в ціні більш ніж на 22%.

При цьому багато хто думає, що ціни підвищаться виключно за передвиборчого процесу, але насправді це не зовсім так – ціни будуть підвищуватися в тому числі з-за сезонного фактора, за майбутніх вихідних і свят Великодня.

Економіст, голова ГО "Національний інтерес України" Ігор Гарбарук у коментарі для Styler розповів, що буде з цінами після виборів. За його словами, грає роль чинник сезонності, а також – календарний фактор.

"8-29 квітня православні українці будуть відзначати світле свято Великодня. Так склалося, що напередодні цього свята відбувається подорожчання на основні продукти харчування. І рік від року ця традиція зберігається", - звертає увагу економіст.

При цьому інші експерти прогнозують, що після виборів можуть подорожчати хліб, молоко, олію та інші продукти.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, що буде з цінами на продукти в супермаркетах і магазинах після виборів президента України.

Також економіст розповів, що буде з українською економікою після виборів.