ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Цена растет стремительно: хлеб в Украине снова дорожает

STYLERЖизнь    15.04.2019 - 15:35
Цена растет стремительно: хлеб в Украине снова дорожает
Фото: Подорожал хлеб (коллаж РБК-Украина)

Хлеб в Украине за год существенно вырос в цене, сообщают эксперты

Подорожание хлеба, такого важного для украинцев продукта, волнует многих граждан. К тому же, Госстат недавно опубликовал новые данные по подорожанию хлеба.

Так, за последний год хлеб подорожал на 22%, сообщают в  Государственной службе статистики. При этом быстрее всего дорожает хлеб, изготовленный из муки высшего сорта. Он подорожал более чем на 22%.

Цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла на 19%. Ржаной хлеб и нарезной батон подорожали на 20%. При этом повышение стоимости коснулось и пшеничной муки. Она за год подорожала на 7,5%.

Подорожали и другие изделия из муки. Так, выросли в цене и макаронные изделия. Они подорожали на 19,1%. Подорожали и крупы. К примеру, манка подорожала на 18,6%, а пшено – почти на 70%.

Цена растет стремительно: хлеб в Украине снова дорожаетФото: В Украине существенно подорожал хлеб (pixabay.com)

В целом, если брать в рассчет период с 2014 года, то за это время продукты из так называемой социальной продуктовой корзины выросли в цене почти в три раза.

В Госстате уточнили, что такой существенный рост цен наблюдается, в частности, на фоне того, что доходы украинцев снижаются.  Многие в целях экономии заменяют полезные продукты на более дешевые, но при этом менее полезные. Например, вместо полезной рыбы и мяса птицы покупают дешевые крупы и картошку.

При этом подорожали и другие продукты. Например, сливочное масло выросло в цене на 21 копейку с начала 2019 года. Ячневая крупа с начала 2019-го подорожала на 24 копейки, а пшеничная. Также подорожали и яблоки (на 5 копеек), капуста белокочанная (на 4,01 копейки).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине существенно выросли цены практически на все основные продукты питания.

Кроме того, стало известно, в какую сумму украинцам обойдется покупка продуктов к пикнику.

Госстат назвал продукты, которые больше всего подорожали с начала года Экономисты составили рейтинг стоимости пасхальной корзины по областям
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины цены
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь