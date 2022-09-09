Украинцы несут цветы к посольству Британии в Киеве, чтя память Елизаветы II

Как видно на снимках, люди оставляют около дверей здания посольства, расположенного по адресу улица Десятинная, 9, красивые пышные букеты. На некоторых из них ленточки черного цвета, как траурные цветы.

Таким образом украинцы разделяют скорбь британского народа и демонстрируют глубокое уважение почившей королевы Елизаветы II, которая неизменно проявляла поддержку Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения РФ.

В память о почившей Елизавете II в Киеве люди приносят цветы к посольству Британии (фото: apostrophe.ua)

Напомним, что всего несколько недель назад, в День Независимости Украины, королева Великобритании присоединилась к поздравлениям с праздником с теплой речью. В своем обращении к украинской нации и президенту Владимиру Зеленскому Елизавета II отметила, что "в этот сверхсложный год я надеюсь, что сегодня украинский народ в Украине и по всему миру будет возможность отметить свою культуру, историю и идентичность. Пусть лучшие времена ждут нас в будущем".

Также британский монарх выражала свою поддержку Украине и без слов, подбирая для выхода на публичные мероприятия наряды в сине-желтых тонах, под цвет нашего флага.

Цветы приносят к зданию британского посольства в Киеве в память о Елизавете II (фото: apostrophe.ua)

Елизавета II также заботилась о беженцах из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за российского вторжения, и нашли убежище в Британии.