Появилось последнее фото Елизаветы II. На нем королева улыбается

Елизавета II, которая умерла 8 сентября в шотландском замке Балморал, на своем последнем прижизненном фото лучезарно улыбалась. Эти кадры были сделаны во время аудиенции с новоназначенным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, всего за несколько дней до кончины монарха.

Встреча с новым главой правительства состоялась 6 сентября и стала первой, когда королева провела мероприятие за пределами Лондона или Виндзора.

Так, в последние месяцы жизни монарха перевели в Балморал из-за опасений по поводу ее состояния двигаться - у Елизаветы II возникли проблемы с мобильностью.

На этих фотографиях монарх сияет, приветствуя Трасс - 15-го премьер-министра страны, которого она назначила во время своего правления.

Последние прижизненные снимки Елизаветы II (фото: Getty Images)

Хотя Ее Величество использовала свою трость для устойчивости, на аудиенцию она пришла в хорошем настроении для традиционной церемонии "целования рук".

Как заявлял тогда представитель дворца, королева "приняла на аудиенции достопочтенного члена парламента Элизабет Трасс и попросила ее сформировать новую администрацию".

Елизавета II улыбается на своем последнем снимке (фото: Getty Images)

"Мисс Трасс приняла предложение Ее Величества и поцеловала руки после ее назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Лиз Трасс на аудиенции у королевы (фото: Getty Images)

Напомним также, что бывший премьер Борис Джонсон ранее встречался с королевой, чтобы официально предложить свою отставку в 40-минутной беседе, но на камеру эта встреча не попала.