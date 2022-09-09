Українці несуть квіти до посольства Британії в Києві, вшановуючи пам'ять Єлизавети II

Як видно на знімках, люди залишають біля дверей будівлі посольства, розташованого за адресою вулиця Десятинна, 9, красиві пишні букети. На деяких з них стрічки чорного кольору, як траурні квіти.

Таким чином українці поділяють скорботу британського народу і демонструють глибоку повагу покійної королеви Єлизавети II, яка незмінно проявляла підтримку України, особливо після початку повномасштабного вторгнення РФ.

На згадку про покійну Єлизавету II у Києві люди приносять квіти до посольства Британії (фото: apostrophe.ua)

Нагадаємо, що всього кілька тижнів тому, на День Незалежності України, королева Великої Британії долучилася до привітань зі святом з теплою промовою. У своєму зверненні до української нації та президента Володимира Зеленського Єлизавета II зазначила, що "в цей надскладний рік я сподіваюся, що сьогодні український народ в Україні та по всьому світу матиме можливість відзначити свою культуру, історію та ідентичність. Нехай кращі часи чекають нас у майбутньому".

Також британський монарх висловлювала свою підтримку Україні й без слів, підбираючи для виходу на публічні заходи вбрання в синьо-жовтих тонах, під колір нашого прапора.

Квіти приносять до будівлі британського посольства в Києві в пам'ять про Єлизавету II (фото: apostrophe.ua)

Єлизавета II також дбала про біженців з України, які були змушені покинути свої будинки через російське вторгнення, і знайшли прихисток в Британії.