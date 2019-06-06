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Украинцы научились зарабатывать на Зеленском

STYLERЖизнь    06.06.2019 - 19:00
Украинцы научились зарабатывать на Зеленском
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Автографы Владимира Зеленского приносят некоторым украинцам по несколько тысяч гривен

Владимир Зеленский помогает некоторым украинцам заработать. В сети все чаще появляются плакаты с изображением президента Украины, его автографы, оставленные на клочках бумаги еще в качестве лидера студии "Квартал 95", раритетные книги, в которых можно почитать ранние шутки Владимира Александровича, и многое другое.

Эти "трофеи" пользователи сети начали выставлять на продажу на популярных интернет-площадках. Цены на предметы, что имеют прямое или очень посредственное отношение к гаранту, варьируются от нескольких десятков до нескольких тысяч гривен.

Так, например, за самый дешевый автограф Владимира Зеленского коллекционерам придется заплатить 500 грн. 

"Лично мне написал! Он единственный в Днепре! Взяли на выступлении "Вечернего квартала", - похвастался владелец лота.

Украинцы научились зарабатывать на Зеленском

Автограф Зеленского за 500 грн

Следует отметить, что это одна из самых дешевых вещей "от Зеленского", которую продают в сети. Например, многие украинцы продают автографы Зеленского и других "кварталовцев" по гораздо высшим ценам.

Украинцы научились зарабатывать на Зеленском

Автограф Зеленского за 1500 грн

 

Автограф Владимира Зеленского и Юрия Крапова на фирменном бланке "Квартал 95" за 2000 грн

Также многие украинцы пытаются продать раритетные и редкие фото "Квартала 95". Цены на них стартуют от 200 грн.

"Много лет назад в нашей семье появилось это фото, где запечатлены еще очень молодые ребята команды КВН "95-й квартал", которая образовалась в 1997 году, и... будущий президент нашей страны. Даже дочка не помнит, где и кто подарил ей, тогдашней школьнице, это фото. Мы вспомнили о нем, когда Владимир Зеленский стал президентом. На этом уникальном фото ему, по-моему, около 20 лет. Зеленский - в нижнем ряду, второй слева", - написал продавец ретро-фото из Кривого Рога.

Украинцы научились зарабатывать на Зеленском

Зеленский и участники студии "Квартал-95" 

Еще один житель Кривого Рога продает плакат 2003 года с автографом Зеленского и команды за 2000 грн.

Украинцы научились зарабатывать на Зеленском

Плакат с Зеленским

Среди самых необычных "лотов" можно отметить официальный плакат с предвыборной программой Зеленского за 200 грн, а также уникальная книга - "Полное собрание сценариев "Вечернего квартала" за 3000 грн.

Украинцы научились зарабатывать на Зеленском

Книга от "Квартала 95"

Кроме всего прочего, президент неосознанно помог продавцам фастфуда в Киеве. Дело в том, что после заявления Зеленского о шаурме и фотографии его с этим блюдом на одной из заправок, цены на фастфуд в столице выросли вдвое.

Мы уже писали, что в одном из заведений, где президент пообедал, сразу решили хайпонуть и обновили меню, добавив в него "Президентский комбо" за 89 грн, куда входит денер-кебаб с говядиной или курицей и кофе. Продавцы говорят, что клиентов у них после заявлений гаранта действительно стало больше, ведь многие "хотят почувствовать себя в шкуре президента".

Напомним, недавно мы рассказывали вам о вредных привычках президента Владимира Зеленского. Оказывается, что президент курил более 20 лет и пил по 14 чашек кофе в день.

Также Styler сообщал, что Владимир Александрович очень любит мясо, овощные салаты, но ненавидит ужинать в одиночку.

Ранее мы писали о том, как менялся образ Зеленского до и после выборов президента Украины.

Первая во всем: Елена Зеленская блистает в Брюсселе в стильном классическом образе Зеленский курит? Стало известно о вредных привычках президента
Новости Украины Владимир Зеленский
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