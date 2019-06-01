Зеленский спровоцировал резкий рост цен на шаурму

Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский способствовал поднятию цен на фаст-фуд

Продажа шаурмы в Киеве выросла вдвое после того, как Владимир Зеленский упомянул о ней, выложив в соцсетях селфи с характерными рулетиками лаваша. Об этом рассказали киевские предприниматели "Стране".

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и, тем более, постыдного. А еще помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" - написал Зеленский.

Владимир Зеленский (фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Продавцы говорят, что за последние несколько дней продажи шаурмы выросли минимум вдвое. Впрочем, на отсутствие покупателей они и раньше не жаловались. А по рентабельности скромный лоток с шаурмой даст фору элитному ресторану в центре Киева.

В одном из заведений, где, собственно, и перекусил президент Зеленский, тут же обновили меню, добавив в него "Президентский комбо" за 89 гривен - денер - кебаб с говядиной или курицей плюс кофе.

Ранее мы писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.

А также рассказывали о том, что популярный украинский ведущий потроллил президента Украины за шаурму.