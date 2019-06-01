ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский спровоцировал резкий рост цен на шаурму

STYLERПерсоны    01.06.2019 - 13:37
Зеленский спровоцировал резкий рост цен на шаурму
Владимир Зеленский (фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский способствовал поднятию цен на фаст-фуд

Продажа шаурмы в Киеве выросла вдвое после того, как Владимир Зеленский упомянул о ней, выложив в соцсетях селфи с характерными рулетиками лаваша. Об этом рассказали киевские предприниматели "Стране".

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и, тем более, постыдного. А еще помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!" - написал Зеленский.

Зеленский спровоцировал резкий рост цен на шаурмуВладимир Зеленский (фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Продавцы говорят, что за последние несколько дней продажи шаурмы выросли минимум вдвое. Впрочем, на отсутствие покупателей они и раньше не жаловались. А по рентабельности скромный лоток с шаурмой даст фору элитному ресторану в центре Киева. 

В одном из заведений, где, собственно, и перекусил президент Зеленский, тут же обновили меню, добавив в него "Президентский комбо" за 89 гривен - денер - кебаб с говядиной или курицей плюс кофе. 

Ранее мы писали о том, что во Львове Зеленский вступил в словесную перепалку с журналисткой.

А также рассказывали о том, что популярный украинский ведущий потроллил президента Украины за шаурму.

Гордон высказался о переговорах Зеленского с Путиным (видео) Хоть гантели не украли: Зеленский восхитил фото с Банковой
Новости Украины Владимир Зеленский
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь