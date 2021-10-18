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Украинцы могут выходить на пенсию в 55, 50 и 45 лет: кто в списке

Автор: Анна Шиканова

На пенсию в Украине можно выйти раньше положенного возраста - 60 лет для женщин и 65 - для мужчин. Льготное право на досрочный заслуженный отдых имеют в основном некоторые категории женщин, но и некоторые мужчины могут пойти на пенсию до 65 лет.

Кто может получать выплаты от государства с 45, 50 и 55 лет - читайте ниже в материале Styler.

Так, согласно ст. 115 закона Украины об общеобязательном государственном пенсионном страховании, в 50 лет на пенсию могут выйти женщины:

  • которые родили пятерых или более детей, и воспитавшие из до 6-летнего возраста;
  • матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста (к числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет).

При этом для названных выше категорически нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа, чтобы с 50 лет получать пожизненную пенсию.

Отметим, что если воспитанием пятерых или более детей, или ребенка с инвалидностью занимался отец, ему назначается досрочная пенсия по возрасту по достижении 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

В постановлении Кабмина № 461 перечисляются и другие категории женщин-льготниц. Это работницы, задействованные на горных работах, добыче газа, рудной и химической промышленности, металлургии.

Они могут выходить на пенсию в 45 и 50 лет в зависимости от списка #1 и #2, прописанные в данном постановлении.

Ещё одна категория женщин, которые могут выйти досрочно на пенсию - это работницы сферы культуры. К примера стаж балерины - 20 лет. Карьеру они начинают рано, поэтому уже к 40 годам могут получать пенсию.

Ранее мы писали, кому из украинцев пересчитают пенсии до конца года, добавив 80, 200 и 800 грн.

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