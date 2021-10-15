Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты: кому добавят 80, 200 и 800 грн

Пенсионерам в Украине пересчитают выплаты уже с 1 декабря. Это связано с увеличением минимальной зарплаты, а также ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Кому сколько добавят - читайте ниже в материале Styler.

Кому добавят 200 грн к пенсии

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, с 1 декабря в связи с увеличением минимальной зарплаты с 6000 до 6500 грн вырастет и минимальная пенсия - с 2400 до 2600 грн. Такой расчет производится по формуле 40% минимальной зарплаты

Но есть одно условие: такую прибавку получат те пенсионеры, которые по достижению 65 лет выполнили минимальные требования по стажу - 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

Прожиточный минимум увеличится на 80 грн, но для некоторых пенсионеров - на 800

Тем же пенсионерам, которые получают минимальные выплаты для нетрудоспособных лиц, прибавка будет составлять 80 грн.

С 1 декабря "минималка" вырастет с 1854 гривен до 1934 гривен.

Соответственно, после повышения этих выплат вырастут размеры надбавок и доплат разным социально незащищенным категориям населения.

А вот максимальная пенсия станет больше уже на 800 гривен, и составит с зимы 19 340 гривен. Такие выплаты в Украине, как правило, получают судьи, которые вышли на заслуженный отдых.

Кому будут доплачивать за возраст

Так, с 1 октября миллион украинских пенсионеров в возрасте 75−80 лет будет получать доплату в 400 грн каждый месяц.

А с 1 октября 2022-го прибавку в размере 300 грн каждый месяц получат те, кто достиг 70-75 лет.

Самые возрастные пенсионеры - те, кому за 80, получают прибавку по 500 грн к пенсии уже с апреля 2020-го года.