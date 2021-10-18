Українці можуть виходити на пенсію в 55, 50 і 45 років: хто в списку

Так, згідно зі ст. 115 Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у 50 років на пенсію можуть вийти жінки:

які народили п'ятьох або більше дітей, і виховали з до 6-річного віку;

матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку (до числа осіб з інвалідністю з дитинства відносяться також діти з інвалідністю віком до 16 років).

При цьому для названих вище категорично потрібно мати не менше 15 років страхового стажу, щоб з 50 років отримувати довічну пенсію.

Відзначимо, що якщо вихованням п'ятьох або більше дітей, або дитини з інвалідністю займався батько, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років і при наявності страхового стажу не менше 20 років.

В постанові Кабміну № 461 перераховуються й інші категорії жінок-пільговиць. Це працівниці, задіяні на гірничих роботах, видобутку газу, рудної та хімічної промисловості, металургії.

Вони можуть виходити на пенсію в 45 і 50 років в залежності від списку #1 і #2, прописані в даній постанові.

Ще одна категорія жінок, які можуть вийти достроково на пенсію - це працівниці сфери культури. До прикладу стаж балерини - 20 років. Кар'єру вони починають рано, тому вже до 40 років можуть отримувати пенсію.