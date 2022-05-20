Українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: проста інструкція
Кожен повнолітній українець має можливість дізнатися розмір майбутньої пенсійної виплати, на яку він заробив на момент розрахунку в "Пенсійному калькуляторі".
Про це йдеться на офіційній сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.
Як працює пенсійний калькулятор
Пенсійний калькулятор - це ефективний і корисний сервіс, яким можна скористатися в онлайн-режимі, і в кілька кліків дізнатися про розмір майбутньої пенсії.
Як же скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор". Дуже просто. Дивіться інструкцію нижче.
Для початку потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Там вибрати алгоритм розрахунку пенсії - як за введеними даними, так і враховуючи стаж, який буде придбаний на дату настання пенсійного віку.
Далі слід ввести дані про трудову діяльність - доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати і відредагувати (при необхідності) суми щомісячного заробітку.
Виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти і розрахувати".
І в фіналі переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.
Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Їх можна переглянути в будь-який час.
Нещодавно ми писали, що розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона.
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