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Українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: проста інструкція

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П'ятниця 20 травня 2022 20:00
Українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: проста інструкція Як розрахувати майбутню пенсію (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Кожен повнолітній українець має можливість дізнатися розмір майбутньої пенсійної виплати, на яку він заробив на момент розрахунку в "Пенсійному калькуляторі".

Про це йдеться на офіційній сторінці Пенсійного фонду України у Facebook.

Як працює пенсійний калькулятор

Пенсійний калькулятор - це ефективний і корисний сервіс, яким можна скористатися в онлайн-режимі, і в кілька кліків дізнатися про розмір майбутньої пенсії.

Як же скористатися сервісом "Пенсійний калькулятор". Дуже просто. Дивіться інструкцію нижче.

Для початку потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії: проста інструкція

Там вибрати алгоритм розрахунку пенсії - як за введеними даними, так і враховуючи стаж, який буде придбаний на дату настання пенсійного віку.

Далі слід ввести дані про трудову діяльність - доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати і відредагувати (при необхідності) суми щомісячного заробітку.

Виконати розрахунок пенсії, натиснувши кнопку "Зберегти і розрахувати".

І в фіналі переглянути дані щодо розміру майбутньої пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку, а також протокол розрахунку.

Результати персонального розрахунку пенсії будуть доступні в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг ПФУ. Їх можна переглянути в будь-який час.

Нещодавно ми писали, що розмір пенсії можна перевірити за допомогою смартфона.

Крім цього деяким українцям підвищили пенсії на 1,5 тисячі.

Також читайте про те, хто з українців отримає подвійне зарахування стажу до пенсії.

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