Украинцы могут потерять статус ВПЛ и не получить помощь: как этого не допустить

Некоторые украинцы могут получить от Организации Объединенных Наций помощь во время войны в виде 2200 грн. Ее смогут получить переселенцы, имеющие официальный статус ВПЛ, однако в случае нарушения закона их могут лишить этого статуса и, соответственно, выплат.

Читайте в нашем материале ниже , что может привести к потере статуса ВПЛ и как этого не допустить и не потерять помощь от ООН.

Этот вопрос регулируется Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" и Порядка оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, утвержденного постановлением Кабмина от 01 октября 2014 года № 509 "Об учете внутренне перемещенных лиц".

В каких случаях можно потерять статус ВПЛ

Итак, украинцы могут потерять право на выплаты и статус, если вовремя не сообщат об изменении своего места жительства. Об этом рассказали эксперты "Бесплатной правовой помощи". По закону, у ВПЛ есть 10 дней, чтобы проинформировать об изменении своего места жительства со дня прибытия.

Также, в случае добровольного возвращения домой переселенец обязан сообщить об этом уполномоченному органу по месту получения справки не позднее чем за три дня до дня отъезда. Это можно сделать и через портал государственных услуг "Дія", а если факт возвращения домой замолчать - вы совершите нарушение и выплаты придется вернуть.

Также отобрать статус могут, если внутренне перемещенное лицо самостоятельно подало заявление об отказе от справки переселенца.

Если лицо совершило уголовное нарушение.

Кроме этого, причиной для лишения статуса ВПЛ может быть отъезд за границу на постоянное место жительства или если данные о местоположении оказались недостоверными.

Как узнать о потере статуса

Решение об отмене действия справки принимает руководитель уполномоченного органа по месту жительства лица и сообщает ВПЛ в течение трех дней со дня принятия такого решения.

Если же ВПЛ не сообщило о возвращении к покинутому месту постоянного проживания, то решение об отмене действия справки принимается на основании информации о длительном отсутствии человека по его месту проживания в течение более 60 дней.

Если человек имеет веские причины для такого длительного отсутствия по месту жительства, он должен обратиться с соответствующим письменным заявлением по месту жительства в уполномоченный орган. В таком случае разрешенный срок пребывания вне места жительства могут увеличить до 90 дней.

Уполномоченный орган на основании принятого решения безотлагательно вносит в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах сведения об отмене действия справки о постановке на учет ВПЛ.