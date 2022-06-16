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До 33 тысяч грн на семью. Как украинцам получить выплаты от фонда ООН

Новина українською →
Четверг 16 июня 2022 17:39
До 33 тысяч грн на семью. Как украинцам получить выплаты от фонда ООН Фото: Дети-переселенцы в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Средства могут получить многодетные семьи независимо от региона проживания в Украине

С 15 июня в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) расширили критерии получения финансовой помощи украинским семьям с детьми, которые пострадали в результате войны и нуждаются в денежной поддержке. Суммы выплат могут достигать до 33 тысяч гривен на семью.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на объявление ЮНИСЕФ.

На втором этапе программы "Спільно", которую предоставляют ЮНИСЕФ совместно с Министерством социальной политики Украины, выплаты будут достигать 33 тысяч гривен на семью.

Независимо от региона. Кто может претендовать на выплаты

В отличие от первого этапа программы, теперь принять участие в ней могут семьи, соответствующие одной из категорий:

• семьи, имеющие троих и более детей до 18 лет;

• семьи, имеющие хотя бы одного ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Обратите внимание. Финансовую помощь предоставляют семьям независимо от статуса ВПЛ, находящихся в любом регионе Украины, и которые не получали денежной помощи от ЮНИСЕФ или другой международной гуманитарной организации после 24 февраля 2022 года.

Раньше от Детского фонда ООН деньги могли получить семьи, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет, а также семьи, в которых есть двое и более детей в возрасте до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок – с инвалидностью.

Размер денежного пособия составляет 2 220 грн в месяц на каждого из членов семьи, но не более пяти человек. Пособие выплачивают единовременно за три месяца на банковский счет, указанный при регистрации.

Как рассчитать сумму выплаты

Чтобы понять, на какую суммы выплат от ЮНИСЕФ можно рассчитывать, нужно воспользоваться формулой: количество членов семьи х на 2220 грн х 3 месяца. К примеру:

  • трое членов семьи: 2 220 х 3 человек х 3 месяца = 19 980 грн;
  • четверо членов семьи: 2 220 грн х 4 человек х 3 месяца = 26 640 грн;
  • пять или больше: 2220 грн х 5 человек х 3 месяца = 33 300 грн помощи.

Таким образом, максимальный размер пособия на семью может достигать 33 300 гривен.

Как подать заявку на участие в программе

Подать заявку на выплату можно на сайте https://register.unicef.org. В анкете надо указать и проверить на правильность информацию обо всех членах семьи и банковский счет, на который хотите получать выплату.

После регистрации заявки надо пройти два этапа проверки:

Технический отбор (занимает примерно до двух недель): проверяют все данные и нет ли в них ошибок. Затем глава семьи получает SMS на номер, указанный в заявке.

Отбор на соответствие критериям программы:

Если семья отвечает всем критериям программы и еще не получила помощи ни от одной другой международной гуманитарной организации, ей будут начислены средства. После денежного перевода приходит смс из короткого номера 4224 для подтверждения его получения.

Семьям, которые отвечают новым критериям и уже подали заявку, не нужно регистрироваться снова. Их данные будут рассмотрены. Смс о том, что деньги начислены, приходит через 4 недели после того, как была подана заявка. Детали о программе "Спільно" можно почитать на сайте ЮНИСЕФ.

Телефон горячей линии: 0 800 600 017 (бесплатно, ежедневно с 8:00 до 22:00).

Напомним, в Украине запустили еще одну программу помощи украинцам: можно получить 6660 гривен.

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