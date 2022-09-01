Украинцы могут получить помощь еще от одного фонда: кому выплатят и как подать заявку

Эстонский совет по делам беженцев и Запорожский благотворительный фонд "Единство за будущее" запустили программу многоцелевой материальной помощи пострадавшим от войны.

Кто может получить денежные выплаты и как подать заявку - читайте в материале ниже.

Кто может получить помощь

Финансовая помощь выплачивается жителям нескольких областей Украины, а именно:

Запорожской

Донецкой

Луганской

Харьковской

Сумской

Черниговской

Киевской

Херсонской

Николаевской

Одесской

Для оформления помощи будут проводить оценку индивидуальной уязвимости. Для этого будут учитываться все жизненные обстоятельства, которые влияют на уязвимость: потеря кормильца, потеря жилья или разрушение жилья, инвалидность или тяжелое состояние здоровья, одинокая мать/отец, малообеспеченные семьи, наличие новорожденных, беременных или кормящих женщин, пожилых людей и так далее.

Решение о помощи основано на предоставленной информации от заявителя и принимается консультантом. При позитивном решении сумма составит 2220 гривен на одного человека - на срок от 1 до 3 месяцев. Помощь перечисляется на банковскую карту.

Есть еще один вид помощи - экстренная. Ее оформляют тем, у кого есть потребность в срочной операции из-за онкологического заболевания или нужно срочное лечение из-за ранения в результате военных действий. Подать заявку на такую помощь можно по этой ссылке.

Как оформить помощь

1. Сначала нужно позвонить в колл-центр по номеру: 067-105 -28 -03 (с 09:00 до 19:00)

2. При соединении нужно указать цифру, которая соответствует вашей области:

3. Сообщить оператору свой идентификационный номер (ИПН)

4. Ответить на все вопросы консультанта - именно он него зависит, предоставят вам помощь или нет.

5. После получения позитивного ответа от консультанта, нужно заполнить онлайн-заявку. В ней указать номер телефона, с которого вы звонили на горячую линию.

6. На номер телефона в Viber, который скажет оператор, нужно отправить первую, вторую страницу паспорта или ID-карты и приложения к ней (или скрин документов из Дии), фото/скрин идентификационного налогового номера и фото/скрин счета IBAN.

Все заявки обрабатывают от 5 до 10 дней. В это время могут позвонить из фонда еще раз, чтобы уточнить все детали. Проверить статус заявки можно по этой ссылке.

Временно оккупированные территории

Жители временно оккупированных территорий могут не звонить консультанту, а оставить заявку на сайте и отметить пункт "Я живу на оккупированной территории, где нет мобильной связи".

Все детали о предоставлении помощи можно прочитать вот тут.