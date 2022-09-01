ua ru
Чт, 01 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинцы могут получить помощь еще от одного фонда: кому выплатят и как подать заявку

Новина українською →
Четверг 01 сентября 2022 19:03
Украинцы могут получить помощь еще от одного фонда: кому выплатят и как подать заявку Как оформить денежную помощь от благотворительного фонда (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Эстонский совет по делам беженцев и Запорожский благотворительный фонд "Единство за будущее" запустили программу многоцелевой материальной помощи пострадавшим от войны.

Кто может получить денежные выплаты и как подать заявку - читайте в материале ниже.

Кто может получить помощь

Финансовая помощь выплачивается жителям нескольких областей Украины, а именно:

  • Запорожской
  • Донецкой
  • Луганской
  • Харьковской
  • Сумской
  • Черниговской
  • Киевской
  • Херсонской
  • Николаевской
  • Одесской

Для оформления помощи будут проводить оценку индивидуальной уязвимости. Для этого будут учитываться все жизненные обстоятельства, которые влияют на уязвимость: потеря кормильца, потеря жилья или разрушение жилья, инвалидность или тяжелое состояние здоровья, одинокая мать/отец, малообеспеченные семьи, наличие новорожденных, беременных или кормящих женщин, пожилых людей и так далее.

Решение о помощи основано на предоставленной информации от заявителя и принимается консультантом. При позитивном решении сумма составит 2220 гривен на одного человека - на срок от 1 до 3 месяцев. Помощь перечисляется на банковскую карту.

Есть еще один вид помощи - экстренная. Ее оформляют тем, у кого есть потребность в срочной операции из-за онкологического заболевания или нужно срочное лечение из-за ранения в результате военных действий. Подать заявку на такую помощь можно по этой ссылке.

Как оформить помощь

1. Сначала нужно позвонить в колл-центр по номеру: 067-105 -28 -03 (с 09:00 до 19:00)

2. При соединении нужно указать цифру, которая соответствует вашей области:

Украинцы могут получить помощь еще от одного фонда: кому выплатят и как подать заявку3. Сообщить оператору свой идентификационный номер (ИПН)

4. Ответить на все вопросы консультанта - именно он него зависит, предоставят вам помощь или нет.

5. После получения позитивного ответа от консультанта, нужно заполнить онлайн-заявку. В ней указать номер телефона, с которого вы звонили на горячую линию.

6. На номер телефона в Viber, который скажет оператор, нужно отправить первую, вторую страницу паспорта или ID-карты и приложения к ней (или скрин документов из Дии), фото/скрин идентификационного налогового номера и фото/скрин счета IBAN.

Все заявки обрабатывают от 5 до 10 дней. В это время могут позвонить из фонда еще раз, чтобы уточнить все детали. Проверить статус заявки можно по этой ссылке.

Временно оккупированные территории

Жители временно оккупированных территорий могут не звонить консультанту, а оставить заявку на сайте и отметить пункт "Я живу на оккупированной территории, где нет мобильной связи".

Все детали о предоставлении помощи можно прочитать вот тут.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы по возвращению из эвакуации могут подать заявку на помощь в размере 18 тысяч гривен.

А также мы писали о том, что мошенники используют "помощь от ООН" в своих махинациях - что нужно знать.

Читайте РБК-Украина в Google News
выплаты социальная помощь
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь