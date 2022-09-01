Українці можуть отримати допомогу ще від одного фонду: кому виплатять і як подати заявку

Естонська Рада у справах біженців та Запорізький благодійний фонд "Єдність за майбутнє" запустили програму багатоцільової матеріальної допомоги постраждалим від війни.

Хто може отримати грошові виплати і як подати заявку - читайте в матеріалі нижче.

Хто може отримати допомогу

Фінансова допомога виплачується жителям кількох областей України, а саме:

Запорізької

Донецької

Луганської

Харківської

Сумської

Чернігівської

Київської

Херсонської

Миколаївської

Одеської

Для оформлення допомоги проводитимуть оцінку індивідуальної вразливості. Для цього будуть враховуватися всі життєві обставини, які впливають на вразливість: втрата годувальника, втрата житла або руйнування житла, інвалідність або важкий стан здоров'я, одинока мати/батько, малозабезпечені сім'ї, наявність новонароджених, вагітних або годуючих жінок, літніх людей і так далі.

Рішення про допомогу засноване на наданій інформації від заявника і приймається консультантом. При позитивному рішенні сума складе 2220 гривень на одну людину - на термін від 1 до 3 місяців. Допомога перераховується на банківську карту.

Є ще один вид допомоги - екстрена. Її оформляють тим, у кого є потреба в терміновій операції через онкологічне захворювання або потрібно термінове лікування через поранення в результаті військових дій. Подати заявку на таку допомогу можна за цим посиланням.

Як оформити допомогу

1. Спочатку потрібно зателефонувати в колл-центр за номером: 067-105-28-03

(з 09:00 до 19:00)

2. При з'єднанні потрібно вказати цифру, яка відповідає вашій області:

3. Повідомити оператору свій ідентифікаційний номер (ІПН)

4. Відповісти на всі питання консультанта - саме він нього залежить, нададуть вам допомогу чи ні.

5. Після отримання позитивної відповіді від консультанта, потрібно заповнити онлайн-заявку. У ній вказати номер телефону, з якого ви дзвонили на гарячу лінію.

6. На номер телефону в Viber, який скаже оператор, потрібно відправити першу, другу сторінку паспорта або ID-карти та додатку до неї (або скрін документів з Дії), фото/скрін ідентифікаційного податкового номера і фото/скрін рахунку IBAN.

Всі заявки обробляють від 5 до 10 днів. У цей час можуть зателефонувати з фонду ще раз, щоб уточнити всі деталі. Перевірити статус заявки можна за цим посиланням.

Тимчасово окуповані території

Жителі тимчасово окупованих територій можуть не телефонувати консультанту, а залишити заявку на сайті та відзначити пункт "я живу на окупованій території, де немає мобільного зв'язку".

Всі деталі про надання допомоги можна прочитати ось тут.