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Украинцы могут не платить за коммуналку: что для этого нужно

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Пятница 15 октября 2021 22:04
Украинцы могут не платить за коммуналку: что для этого нужно Можно не платить за коммуналку, если не живете в квартир (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Украинцы имеют право не платить за коммуналку, если подтвердят, что не живут в квартире. Однако, для этого нужны определенные доказательства.

Об этом сообщает Центр бесплатной правовой помощи.

Как доказать, что вы не жили в квартире

Так, не платить за коммунальные услуги, когда вы не жили в квартире возможно. Однако это возможно, если потребители не более 30 дней не пользуются коммунальными услугами в жилом помещении или другом объекте, где не установлены счетчики. Поэтому то, что человека не было дома, нужно подтвердить документально.

Однако, важно, что за теплоснабжение все равно придется заплатить.

Доказать это можно справкой, выданной на основании акта, который подписали не менее трех соседей.

Также, если человек зарегистрирован, но не проживает по адресу регистрации, ему стоит подтвердить это соответствующей справкой. Она должна подтверждать местопребывание человека в другой административно-территориальной единице в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания и т.д.

Ранее мы сообщали что размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на четверть.

Также мы писали, что эксперты рассказали, что срыва отопительного сезона не будет ведь Украина готова к зиме.

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