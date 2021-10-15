Украинцы могут не платить за коммуналку: что для этого нужно

Украинцы имеют право не платить за коммуналку, если подтвердят, что не живут в квартире. Однако, для этого нужны определенные доказательства.

Как доказать, что вы не жили в квартире

Так, не платить за коммунальные услуги, когда вы не жили в квартире возможно. Однако это возможно, если потребители не более 30 дней не пользуются коммунальными услугами в жилом помещении или другом объекте, где не установлены счетчики. Поэтому то, что человека не было дома, нужно подтвердить документально.

Однако, важно, что за теплоснабжение все равно придется заплатить.

Доказать это можно справкой, выданной на основании акта, который подписали не менее трех соседей.

Также, если человек зарегистрирован, но не проживает по адресу регистрации, ему стоит подтвердить это соответствующей справкой. Она должна подтверждать местопребывание человека в другой административно-территориальной единице в связи с работой, лечением, учебой, длительной командировкой, отбыванием наказания и т.д.