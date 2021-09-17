Срыва отопительного сезона не будет: Украина к зиме готова, - эксперты

Города завершают выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а НАК "Нафтогаз Украины" - накопление запасов газа к зиме. Так что срыва отопительного сезона не будет, зиму города пройдут стабильно.

Об этом заявили эксперты во время дискуссии "Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы", организованной Oilpoint и УП .

"Практически все областные центры провели серьезные мероприятия. Есть города, где годами было больше популизма, чем труда. Но они тоже запустятся. Что касается населения, как поставки газа в конфорках, так и обеспечения предприятий ТКЭ для производства тепла - я не думаю, что будут какие-то вопросы", - отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины 2015-2019 гг. Эдуард Кругляк.

По словам директора по энергоэффективности и управлению имуществом группы "Нафтогаз" Виталия Щербенко, "домашняя работа" по накоплению газа в хранилищах также уже выполнена.

"Мы пройдем отопительный сезон, об этом говорят все прогнозы. На сегодня достаточно газа в хранилищах. Мы уже пересекли планку в 18 млрд кубометров, план к началу отопительного сезона - 19 млрд кубометров", - рассказал Виталий Щербенко.

Он напомнил, что цена на газ в течение отопительного сезона будет оставаться неизменной, ведь правительство и "Нафтогаз" предложили долгосрочные газовые контракты. Таким образом, бытовые потребители могут покупать газ по цене 7,96 грн за кубометр. А предприятия теплокоммунэнерго, которые поставляют тепло в дома, будут получать газ по 7,42 грн за кубометр - эта цена сопоставима со стоимостью газа для ТКЭ в предыдущие периоды.

"Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы". Начинаем экспертную дискуссию на тему: "Отопительный сезон 2021-2022: ключевые проблемы и вызовы". В рамках дискуссии будут обсуждаться темы: — как Украина готовится к отопительному сезону в условиях рекордного роста цен на газ; — будут ли расти тарифы на коммуналку; — готовы города к отопительному сезону; — каким должно быть комплексное решение проблем теплокоммунэнерго; — законопроект №3508-д: как избежать накопления многомиллиардных долгов в будущем. Posted by Украинская правда on Thursday, September 16, 2021

"Цена для ТКЭ едва ли не впервые ниже, чем для населения. Это правильное решение", - указал исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк

Он также обратил внимание, что в долгосрочной перспективе единственным действенным инструментом для снижения платежек является внедрение мер по энергоэффективности.

"Мы, как потребители, никогда не сможем контролировать стоимость газа или тариф на тепло. Мы являемся энергодефицитной страной, которая импортирует энергоресурсы. Мы будем зависимы от цен на них за рубежом. Единственный способ, которым можно контролировать наши платежки, это контролировать объем потребления. Для этого надо заняться энергоэффективностью и делать это системно. Энергоэффективность является тем инструментом, который поможет потребителям сократить свои счета. Есть случаи, где замена котла в доме дала экономию по газу 37%. Вместе с модернизацией теплового пункта экономия будет уже 70%", - отметил эксперт.

Напомним, по данным НАК "Нафтогаз Украины", по состоянию на 16 сентября в хранилищах газа уже накоплено 18,6 млрд кубометров газа. Однако сезон закачки продолжается: госкомпания планирует войти в отопительный сезон с 19 млрд кубометров газа.

Для населения с мая 2021 года действует фиксированная годовая цена на газ. В зависимости от поставщика, она колеблется от 7,80 до 13,50 грн за кубометр. Государственный "Нафтогаз" предлагает 7,96 грн за кубометр.

Предприятия теплокоммунэнерго с 20 мая 2021 года работают на свободном рынке и имеют возможность самостоятельно выбрать компанию, у которой будут покупать газ.

Согласно условиям трехлетних контрактов, разработанных "Нафтогазом", цена для ТКЭ в отопительный сезон 2021-2022 годов составит 7,42 грн за кубометр. Такая цена будет распространяться на исторический объем потребления голубого топлива для производства тепла для населения.