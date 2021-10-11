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Размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на четверть

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Украина, Понедельник 11 октября 2021 15:30
Размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на четверть Фото: размер платежки за коммуналку на год вырос на 27% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в августе 2021 года составили 10,3 млрд грн. Это на 27,1% больше, чем в августе прошлого года (8,1 млрд грн).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в августе 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,8 млрд (114,4% начисленных за этот период сумм).

Размер платежки за коммуналку за год вырос более чем на четверть

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец августа 2021 года составила 62,9 млрд грн, что на 1,4 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (64,3 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 августа задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 23,3 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 19,5 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 6,8 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,6 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,2 млрд грн.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов 2021 году.

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Государственная служба статистики Тарифы
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