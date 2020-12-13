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Украинцы могут наблюдать за самым сильным звездопадом в году

Воскресенье 13 декабря 2020 22:55
Украинцы могут наблюдать за самым сильным звездопадом в году
Звездопад пройдет в ночь с 13 на 14 декабря (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В ночь с 13 на 14 декабря в Украине можно будет наблюдать Геминиды - один из самых мощных метеорных потоков, который ученые называют "королем" звездных дождей.

В этом году нет луны, которая испортила бы звездный душ. Пик звездопада пройдет в 2 часа ночи. Метеоры имеют тенденцию быть яркими, белыми и быстрыми. Этот дождь лучше всего видно на северном полушарии Земли, но его также заметят и жители южного полушария. Об этом сообщает EarthSky.

Интересно, что каменная комета под названием 3200 Phaethon является родительским телом этого звездного ливня. Темной ночью можно увидеть 50 и более метеоров в час.

В оптимальную ночь для Геминид можно увидеть и 150 метеоров в час. Это может произойти и в 2020 году, учитывая безлунное небо, сопровождающее метеорный поток Геминид.

Как правило, чем выше созвездие Близнецов поднимается к небу, тем больше метеоров-Близнецов вы сможете увидеть.

При этом метеоры в ежегодных ливнях появляются во всех частях неба. Можно даже повернуться спиной к созвездию Близнецов и все равно увидеть пролетающий мимо метеор-Близнецы.

Напомним, на видео попало падение метеорита на Землю, которое произошло примерно в 100 километрах к югу от австралийского побережья Тасмании. Свидетелями падения метеорита стали ученые, которые находились на борту исследовательского судна.

Ранее жители Ливана сняли на видео огненный шар, который упал с неба и устроил пожар.

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